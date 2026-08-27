В американском Милуоки спустя восемь лет обнаружили редкую работу Пабло Пикассо, похищенную из художественной галереи в 2018 году. Все эти годы местонахождение произведения оставалось неизвестным, а нашли его совершенно случайно — во время уборки пустующей квартиры.

Речь идет о работе «Тореро», выполненной Пикассо в 1949 году в технике литографии и офорта. Она считается достаточно редкой: художник выпустил всего 30 экземпляров.

Произведение было похищено в феврале 2018 года из галереи DeLind Fine Art Appraisals в Милуоки. Кража произошла среди бела дня: злоумышленник воспользовался тем, что галерея была открыта для посетителей, снял работу со стены и скрылся.

К расследованию подключалось ФБР, однако установить местонахождение «Тореро» долгое время не удавалось.

Неожиданный поворот произошел восемь лет спустя. Владелец сдаваемого жилья убирал освободившуюся квартиру в южной части Милуоки и обнаружил там произведение искусства. После консультации со специалистами находку передали полиции.

Экспертиза подтвердила, что речь идет именно о похищенной работе Пикассо. При этом за восемь лет она практически не пострадала. «Тореро» все это время оставался под стеклом и в оригинальной раме, благодаря чему сохранился в отличном состоянии.

Владелец галереи Уильям ДеЛинд рассказал, что уже почти не надеялся когда-нибудь вернуть пропавшее произведение. Для него находка оказалась особенно эмоциональной еще и потому, что его многолетний деловой партнер, который очень хотел дождаться возвращения работы, умер ранее в этом году.

При этом наказать человека, совершившего кражу, скорее всего, уже не удастся. В Висконсине срок давности по подобным преступлениям составляет шесть лет, и к моменту обнаружения работы он уже истек.

Полиция не раскрывает личность человека, передавшего находку правоохранительным органам. Теперь дальнейшую судьбу произведения должна определить страховая компания, которая после кражи выплатила владельцам компенсацию.