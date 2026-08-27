Популярный триллер «Горничная» получит продолжение. Вторая часть получила название «Тайна горничной», а ее премьера запланирована на 17 декабря 2027 года. Главную роль вновь исполнит Сидни Суини, а к актерскому составу присоединится Кирстен Данст.

Основой для сиквела станет вторая книга писательницы Фриды Мак-Фадден о Милли Кэллоуэй. Первая экранизация, вышедшая в конце 2025 года, оказалась большим коммерческим успехом: при бюджете около 35 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате порядка 400 миллионов. После таких результатов решение о продолжении не заставило себя долго ждать.

Новая работа — новые тайны

В продолжении зрители снова встретятся с Милли Кэллоуэй в исполнении Сидни Суини. После событий первого фильма девушка устраивается горничной в дом богатой семейной пары Гаррик.

Однако практически сразу новая работа начинает казаться Милли подозрительной. Хозяин дома Дуглас Гаррик категорически запрещает ей встречаться с его женой Венди, которая почти все время находится за закрытой дверью.

Странное поведение хозяина заставляет Милли задуматься о том, что происходит в доме на самом деле. Постепенно она начинает подозревать, что за внешним благополучием семьи скрывается опасная тайна.

Создатели картины пока не раскрывают, насколько точно фильм будет следовать сюжету литературного оригинала. Вторая книга Мак-Фадден, как и первая, построена на неожиданных поворотах и постоянно заставляет читателя пересматривать свое отношение к персонажам.

Кирстен Данст сыграет хозяйку дома

Одним из главных пополнений актерского состава станет Кирстен Данст. Ей досталась роль Венди Гаррик — загадочной хозяйки дома, которую Милли долгое время не должна видеть.

Ее мужа Дугласа сыграет Пол Энтони Келли. Также в продолжении вновь появится Микеле Морроне в роли Энцо.

Еще одной новой участницей проекта станет звезда «Идеального голоса» Бриттани Сноу. Она сыграет Мэрибет, работающую в приемной компании Дугласа.

Режиссером второй «Горничной» вновь станет Пол Фиг, снявший первую картину. Сценарий пишет Ребекка Сонненшайн, а Сидни Суини не только исполнит главную роль, но и выступит одним из продюсеров проекта.

Может появиться и третья часть

История Милли Кэллоуэй вполне может превратиться в полноценную кинофраншизу. Помимо романов «Горничная» и «Тайна горничной», Фрида Мак-Фадден написала третью книгу серии — The Housemaid Is Watching.

Таким образом, если второй фильм повторит успех первой картины, у создателей уже есть литературная основа для следующего продолжения.