Спустя почти девяносто лет после трагической гибели великого испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки мир литературы вновь взбудоражен неожиданной находкой. Исследователи и архивисты обнаружили ранее неизвестные широкой публике тексты: короткое стихотворение, затерянное на обратной стороне старой рукописи, и личное любовное письмо, написанное незадолго до начала разрушительной гражданской войны в Испании.

Новые свидетельства проливают свет на последние годы жизни автора, оборвавшейся в августе 1936 года. 8-строчное стихотворение было случайно найдено на обороте черновика знаменитой «Газели о горьком корне» из цикла «Диван Тамарита». По мнению экспертов, эти строки были написаны в 1933 году, когда поэт работал над поэтическим посвящением арабским поэтам Гранады. В философских строках отчетливо звучит извечная тревога Лорки о быстротечности времени: «Часы поют, я механически считаю часы... меня здесь нет».

Особую ценность для исследователей представляет найденное любовное письмо, которое поэт писал на фоне нарастающего политического хаоса в стране. Послание обрывается на полуслове, став символом того, как жестокий ход истории безжалостно перечеркнул судьбы миллионов испанцев, включая самого Лорку, расстрелянного националистами в начале конфликта. Его тело так и не было найдено, оставшись покоиться в безымянной могиле близ родной Гранады.

Интерес к творческому и жизненному наследию писателя в последние годы возрастает с новой силой. Историки отмечают, что подобные архивные находки помогают современному читателю глубже понять внутренний мир драматурга, чьи произведения опередили время и навсегда вошли в золотой фонд мировой литературы.