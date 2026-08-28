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Кино в вагоне и поездка на дрезине: в Риге пройдет Праздник перрона 0 73

Культура &
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге пройдет Праздник перрона

Фото: www.railwaymuseum.lv

29 августа Музей истории Латвийской железной дороги приглашает детей и взрослых на ежегодный Праздник перрона. В этом году его главной темой станут история железнодорожного транспорта — локомотивов, вагонов и поездов.

Посетителям предложат не просто посмотреть на музейные экспонаты, но и заглянуть внутрь некоторых из них. В течение всего дня будет открыт электропоезд ER2, где разместится временная выставка с уникальными предметами из коллекции Музея Рижского вагоностроительного завода.

Необычный кинозал оборудуют прямо в багажном вагоне. Там покажут немые фильмы начала XX века, посвященные железной дороге. Для осмотра также откроют вагон, использовавшийся для перевозки заключенных, паровоз серии L, узкоколейный вагон и другие образцы железнодорожной техники.

В выставочном зале можно будет познакомиться со специально подготовленной к празднику экспозицией «Истории транспортных средств музея».

Для юных гостей большой зал превратится в творческую площадку. Детям предложат создавать модели железнодорожных ландшафтов, придумывать собственный дизайн билетов, участвовать в играх и других занятиях.

С 13:00 до 14:00 пройдет импровизационный «Музыкальный мастер-класс». В нем примут участие иллюстратор Эрикс Фришенфельдс, гитарист Эгилс Лейманис и импровизатор Варис Клауситайс.

Еще одно необычное занятие состоится во дворе музея. На мастер-классе по цианотипии участники смогут создать изображения с помощью старинной фотографической техники. Занятия запланированы на 11:00, 12:00 и 13:00. Количество мест ограничено, поэтому организаторы советуют зарегистрироваться заранее. Проведение мастер-класса зависит от погоды: для получения изображения необходим солнечный свет.

Вернутся и уже полюбившиеся посетителям развлечения. Гости смогут прокатиться на дрезине, увидеть в действии миниатюрную железную дорогу и принять участие в игре по ориентированию. Демонстрации мини-железной дороги будут проходить каждый час.

А тем, кто захочет передохнуть между выставками и развлечениями, предложат расположиться в музейной зоне для пикника.

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#история #выставка #железная дорога #кино #культура #техника #развлечения #музеи #дети
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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