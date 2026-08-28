В субботу, 29 августа, пляж Вакарбулли станет одной из главных площадок традиционной Ночи древнего огня (Senās uguns nakts). Вечером на берегу Балтийского моря зажгут костры, а гостей ждут концерты, творческие занятия и познавательная программа. Праздник станет завершающим событием программы Rīgas vasara 2026.

Праздничная программа начнется в 18:00 и продлится до 23:00. Первыми на сцену выйдут коллективы Рижской Болдерайской новой основной школы. Затем выступят Анце Краузе и Янис Страздс — в их исполнении прозвучат произведения Раймонда Паулса, Яниса Лусенса, Яниса Страздса и других латвийских композиторов.

Главное событие — в 20:00

В 20:00 на берегу зажгут костры. Именно этот момент должен стать кульминацией праздника. Огонь здесь имеет не только декоративное значение — он символизирует связь людей, живущих на берегах Балтики, и напоминает о старинной традиции сигнальных костров. В конце августа такие огни появляются на побережьях разных стран Балтийского региона.

После зажжения костров музыкальную программу продолжат Катрина Диманта и группа Zeltrači, а завершит вечер выступление группы YŪT.

Цветок из огня и исследования Балтийского моря

Одной музыкой программа не ограничится. В Вакарбулли будет работать творческая мастерская под руководством художницы Элиты Патмалниеце. Вместе с участниками она создаст арт-объект Uguns puķe («Огненный цветок»): отдельные лепестки соединят в одну большую композицию.

Для детей и взрослых откроют специальную исследовательскую палатку Балтийского моря. Там посетители смогут почувствовать себя настоящими исследователями, узнать больше о море и познакомиться с методами, которые используют ученые.

Ночь древнего огня традиционно объединяет жителей разных стран побережья Балтики. Сотни огней, одновременно зажигающихся у воды, напоминают о временах, когда костры служили средством связи и предупреждения, а сегодня стали символом единства людей и бережного отношения к морю.