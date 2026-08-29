2027 год станет для KREMERATA BALTICA особенным — годом двойного юбилея: основатель оркестра Гидон Кремер отметит свое 80-летие, а KREMERATA BALTICA — 30-летие со дня основания. Оркестр стал одним из самых ярких культурных посланников стран Балтии в мире, завоевав международное признание благодаря высочайшему исполнительскому мастерству, музыкальной страсти, смелому выбору репертуара, значимым премьерам современной музыки, выступлениям в ведущих концертных залах и на престижнейших фестивалях мира, а также сотрудничеству с выдающимися представителями современной классической музыкальной сцены.

Сезон 2026/2027 станет особенно насыщенным в международной концертной деятельности KREMERATA BALTICA. На несколько месяцев оркестр отправится на гастроли — от Швейцарии и Германии до Грузии и Италии.

В сентябре 2026 года KREMERATA BALTICA примет участие в фестивале в Бруге в Швейцарии — одном из значимых событий классической музыки в регионе. Фестиваль собирает всемирно известных солистов и камерные оркестры, предлагая разнообразные программы — от классики до современной музыки.

6 сентября на концерте открытия фестиваля KREMERATA BALTICA исполнит произведения Феликса Мендельсона, Йозефа Гайдна, Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. Вместе с оркестром выступят блестящие солисты — виолончелистка Лука Котце, одна из самых ярких музыкантов своего поколения, которая в 18 лет победила на престижном Международном конкурсе виолончелистов имени Пауло в Хельсинки, став самой молодой победительницей за всю историю конкурса.

На сцену также выйдут бельгийская скрипачка Полин ван дер Рест и выдающийся британский альтист Тимоти Ридаут, о котором журнал Gramophone писал: «С тех пор как Ридаут ярко заявил о себе на международной классической сцене, прошло совсем немного времени, однако сегодня уже трудно представить музыкальный мир без него и его неповторимого звучания».

7 сентября KREMERATA BALTICA выступит на фестивале вместе с виолончелисткой Магдаленой Цепле, пианистом Георгием Осокиным и швейцарским кларнетистом Рето Бьери — разносторонним музыкантом с ярким индивидуальным почерком, получившим международное признание как солист, камерный исполнитель и куратор концертных программ. Прозвучат произведения Мечислава Вайнберга, Людвига ван Бетховена, Аарона Копленда и Олли Мустонена.

С 11 по 13 сентября в концертном зале «Дзинтари» пройдет XXIII Международный фестиваль камерного оркестра KREMERATA BALTICA «Jubilate Vijolissimo», который одновременно откроет юбилейный сезон, посвященный 80-летию Гидона Кремера и 30-летию KREMERATA BALTICA.

Концерт 11 сентября станет посвящением KREMERATA BALTICA латвийским композиторам и музыкантам. Состоятся премьеры новых произведений Екаба Янчевскиса и Райвиса Мисюнса, прозвучат сочинения Петериса Васкса, Петериса Плакидиса, Таливалдиса Кениньша и Ренате Стиврини, а также Симфония № 14 Sinfonia da Camera Яниса Иванова — в честь 120-летия со дня рождения композитора.

За дирижерский пульт KREMERATA BALTICA впервые встанет Юргис Цабулис. Вместе с Гидоном Кремером и солистами KREMERATA BALTICA выступят пианист Рейнис Зариньш и скрипачка Лаура Зариня.

12 сентября центральное место в камерной программе займет творчество композитора-резидента KREMERATA BALTICA Виктора Кисина. Особая творческая связь объединяет Кисина с Гидоном Кремером и KREMERATA BALTICA с 2001 года. Его произведения неоднократно впервые исполнялись оркестром и Кремером, а также были увековечены в значимых записях, в том числе на выпущенном престижным лейблом ECM альбоме Between Two Waves (2013).

На концерте в «Дзинтари» состоится премьера нового произведения Кисина — Фортепианного квинтета. Также прозвучит его развернутый Дуэт для альта и виолончели.

На заключительном концерте фестиваля 13 сентября вместе с KREMERATA BALTICA выступят любимый латвийской публикой пианист Рейнис Зариньш и Юлиус Азаль — артист Deutsche Grammophon, «Восходящая звезда Classic FM 2024» и один из самых ярких пианистов своего поколения.

Наряду с фортепианными концертами Иоганна Себастьяна Баха и Альфреда Шнитке в программе прозвучит Концерт для виолончели с оркестром ре мажор Йозефа Гайдна. Солировать будет стремительно завоевывающая международное признание канадско-южноафриканская виолончелистка Лука Котце (Luka Coetzee). Также в программу вошли произведения Гии Канчели, Джованни Соллимы и Генриха Игнаца Франца фон Бибера.

С 23 по 27 сентября KREMERATA BALTICA примет участие в фестивале, организованном Кронбергской академией и посвященном в этом году 150-летию легендарного виолончелиста Пабло Казальса. Кронбергская академия — одна из ведущих мировых институций в области образования и профессионального развития молодых исполнителей на струнных инструментах, объединяющая выдающихся музыкантов, педагогов и юные таланты.

26 сентября оркестр даст два концерта в главном концертном зале фестиваля, выступив вместе со всемирно известным мандолинистом Ави Авиталем, виртуозом Сергеем Накаряковым, которого называют «Паганини трубы», основателем оркестра Гидоном Кремером и другими известными музыкантами.

15 октября KREMERATA BALTICA выступит на одном из главных событий классической музыкальной жизни Грузии — XXXIV Международном фестивале Tbilisi Autumn.

А уже 18–21 октября оркестр вместе с Гидоном Кремером отправится в турне по Италии, где даст четыре концерта — в Болонье, Мантуе, Варезе и Казале-Монферрато. Особое место в итальянских программах будет отведено современной музыке стран Балтии: прозвучат сочинения Екаба Янчевскиса, Раминты Шеркшните и Алисон Крусмаа, посвященные Гидону Кремеру и KREMERATA BALTICA. Наряду с ними будет исполнена музыка Астора Пьяццоллы, уже много лет являющаяся важной частью творческой идентичности оркестра.

Юбилейные торжества продолжатся и в Латвии. 28 ноября 2026 года в Видземском концертном зале «Цесис» прозвучит специальная программа «JUBILATE. KREMERATA. CĒSIS», в которой вместе с Гидоном Кремером выступят солисты KREMERATA BALTICA.

В программе — произведения Людвига ван Бетховена, Густава Малера и Астора Пьяццоллы, а также сочинения современных балтийских композиторов Екаба Янчевскиса, Андрюса Жлаба и Алисон Крусмаа.

29 ноября на концерте в Ola Foundation в Риге Гидон Кремер выступит вместе с пианистом Рихардом Плешановым и ансамблем Kremerata Lettonica. Концерт будет посвящен выдающемуся и получившему широкое международное признание композитору Таливалдису Кениньшу. В программе вечера прозвучат камерные произведения из недавно выпущенного альбома «Посвящение Таливалдису Кениньшу».

2 февраля KREMERATA BALTICA отметит свое 30-летие в Риге, а весной оркестр отправится в Азию с концертами в Южной Корее, Китае и Гонконге вместе с одной из сенсаций современной фортепианной сцены Люкой Дебаргом.

Гастрольную программу дополнит недельная творческая резиденция на Тайване. В ее центре будут не только концерты, но и мастер-классы, встречи и совместное музицирование с представителями молодого поколения, что продолжит образовательные традиции KREMERATA BALTICA и практику международного сотрудничества.

Особое место в юбилейном году займут и мероприятия Кронбергской академии в Германии в марте 2027 года. KREMERATA BALTICA выступит вместе с ведущими скрипачами мира, в том числе Гидоном Кремером, Мидори и Алиной Ибрагимовой.

Международный размах юбилейного сезона продолжат выступления на таких престижных фестивалях, как SWR Festival в Шветцингене, фестивали в Локкенхаусе и Вербье, а также концерты в крупнейших европейских залах вместе со всемирно известными солистами, среди которых звезды фортепианной сцены Евгений Кисин и Ефим Бронфман.