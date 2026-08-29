Австралийская музыкальная индустрия решила ограничить путь композициям, созданным искусственным интеллектом, в национальные хит-парады. Треки, полностью сгенерированные ИИ, больше не смогут попасть в официальные чарты ARIA.

Новые правила ввела Австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии (ARIA). При этом речь не идет о полном запрете искусственного интеллекта в музыкальном производстве. Если нейросети используются лишь как вспомогательный инструмент, композиция по-прежнему сможет претендовать на место в чарте.

Главное условие — произведение должно быть в основном создано человеком. В частности, авторство песни, основной вокал и ключевые инструментальные партии должны принадлежать людям. Кроме того, у ARIA не должно возникать подозрений в искусственном увеличении числа прослушиваний или других попытках манипулировать позициями в рейтингах.

Одной из причин ужесточения правил стал громкий скандал вокруг кавер-версии хита Мадонны Like a Prayer, выпущенной австралийским диджеем Джошем Фавазом. Композиция добилась большого успеха: стала одной из самых популярных на австралийском радио и поднялась на высокие позиции в чартах. Позднее выяснилось, что при создании вокала и партии ударных использовался генеративный искусственный интеллект.

Сам Фаваз ранее объяснял, что воспринимает ИИ лишь как один из инструментов музыкального производства. Однако история с его композицией усилила дискуссию о том, где проходит граница между использованием новых технологий и фактической заменой ими музыкантов.

В ARIA подчеркивают: музыкальные рейтинги должны отражать реальные предпочтения слушателей, но одновременно сохранять ценность человеческого творчества. Поэтому использование ИИ в качестве помощника допускается, а произведения, практически целиком созданные нейросетями, окажутся за пределами официальных рейтингов.

Ограничения распространяются не только на чарты. Полностью сгенерированные искусственным интеллектом произведения также не смогут претендовать на музыкальные премии ARIA.

Решение принимается на фоне стремительного роста количества музыки, создаваемой с помощью нейросетей. Представители индустрии все чаще выражают опасения по поводу того, что системы искусственного интеллекта могут обучаться на произведениях исполнителей без их разрешения и вознаграждения.

Австралийские правила соответствуют принципам Международной федерации фонографической индустрии (IFPI): для участия в официальных музыкальных чартах произведение должно быть в значительной степени создано человеком.