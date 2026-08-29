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Тупиковая бесконечность: роман Пелевина, который читать не надо 0 331

Культура &
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виктор Пелевин, «Возвращение Синей Бороды». критика, Евдокимов

Виктор Пелевин, «Возвращение Синей Бороды». М.: Эксмо, 2026.

С Пелевиным случилось то, что по-хорошему, должно было случиться лет двадцать назад, но чему упорно противостояла сила читательской привычки и постоянство России в ее привязанностях.

«Читать роман не надо»

Бесконечно повторяющийся вот уже которое десятилетие, Виктор Олегович все-таки, наконец, надоел даже своей «ядерной» аудитории – городским снобам 35+. Поругивали когдатошнего кумира, конечно, давно, но чтобы подменять рецензию прямой и демонстративной антирекламой – такого статусные издания себе еще не позволяли.

Однако же текст «Медузы», посвященный новому роману Пелевина «Возвращение Синей Бороды», начинался и заканчивался фразой «Читать роман не надо».

Три странности

«Возвращение» и впрямь выглядит странновато.

Во-первых, оно не входит в цикл «Transhumanism. Inc» (про мозги в банках и Маркуса Зоргенфрея), в рамках которого ПВО за последние пять лет выпустил последние пять книг.

Во-вторых, «Возвращение» вышло вне графика: аж с 2014-го одно и то же «Эксмо» публиковало строго ежегодно по новому пелевинскому роману в августе или сентябре. Вплоть до «A Sinistra», вышедшего в сентябре 2025-го. Получается, 500-страничное «Возвращение» автор, вечно попрекаемый за конвейерный метод и торопливость, спроворил всего-то за полгода.

В-третьих, книжка кажется неприлично суетливой даже для Пелевина, специализирующегося на издевательских комментариях ко всякой актуальщине.

Наш пострел везде поспел

«Возвращение» спешит успеть к обсуждению, прости господи, файлов Эпштейна – здесь действует израильский, бывший советский физик Женя Эпштейн, превратившийся во владельца острова в Виргинском архипелаге.

Покойного американского растлителя из числа наших современников Пелевин рифмует со средневековым французским маршалом Жилем де Рэ, он же сказочный маньяк Синяя Борода. Реинкарнацией какового, в свою очередь, обнаруживает себя главный герой «Возвращения» Константин Голгофский, ранее мелькавший в трех пелевинских книгах, начиная со стародавнего сборника рассказов «П5».

Каковой Голгофский – незамысловатая карикатура на андерграундного философа Дмитрия Галковского, автора культового в специфических кругах романа «Бесконечный тупик». Имя Галковского периодически всплывает из тусовочных потемок в поле более-менее массового внимания – и сейчас как раз такой период: завирусился, например, придуманный Дмитрием Евгеньевичем термин «новиопы» (представители «новой исторической общности») – так неофициальные российские патриоты любят припечатать каких-нибудь компрадоров-космополитов.

Так что и здесь поспел пострел Пелевин.

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#книги #литература #культура #роман #критика
Автор - Алексей Евдокимов
Алексей Евдокимов
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