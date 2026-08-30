Основатель Meta Марк Цукерберг вместе с супругой Присциллой Чан стал владельцем исторического поместья в Ирландии. Семья миллиардера приобрела Strancally Castle — готический замок XIX века, расположенный на берегу реки Блэкуотер.

Как сообщает The Irish Times, сделка была заключена недавно. Точная сумма покупки не раскрывается, однако стоимость поместья оценивается примерно в 23–35 миллионов долларов.

Ранее Strancally Castle принадлежал семье финансиста Майкла Алена-Бакли. Представитель Цукерберга Брайан Бейкер подтвердил смену владельцев и сообщил, что семья намерена бережно относиться к историческому зданию и сохранять его наследие.

По его словам, Цукерберг и его близкие рассчитывают проводить больше времени в Ирландии. Эта страна имеет для предпринимателя и деловое значение: именно здесь находится международная штаб-квартира Meta.

Сам Strancally Castle вполне мог бы стать декорацией для исторического или готического фильма. Трехэтажное каменное здание возвышается над рекой Блэкуотер, а площадь окружающих его земель составляет около 440 акров — почти 180 гектаров.

Площадь самого замка достигает примерно 16 тысяч квадратных футов, или около 1,5 тысячи квадратных метров. Старинная архитектура, огромная территория и живописное расположение делают поместье одной из наиболее примечательных частных резиденций региона.

Таким образом, у семьи Цукерберга появилась не просто новая недвижимость в Европе, а собственное историческое поместье в стране, которая уже много лет играет важную роль в международном бизнесе Meta.