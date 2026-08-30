Испанская романтическая драма «Все, что мы потеряли» (Todo lo que nunca fuimos), вышедшая летом 2026 года, предлагает зрителям историю о пережитой трагедии, возвращении к жизни и чувствах, которые долго приходилось скрывать.

Картина режиссера Хорхе Алонсо снята по одноименному бестселлеру испанской писательницы Алисы Келлен. В центре сюжета — 19-летняя Лия, которая после гибели родителей в автокатастрофе оказывается в тяжелом эмоциональном состоянии. Девушка, прежде увлекавшаяся живописью и мечтавшая связать с искусством свою жизнь, перестает рисовать и практически отгораживается от окружающего мира.

Ее брат Оливер пытается помочь сестре справиться с потерей. Однако обстоятельства вынуждают его уехать за границу, и оставлять Лию одну он не решается. Тогда Оливер обращается за помощью к своему лучшему другу — 27-летнему Акселю.

По замыслу брата, Лия должна на время перебраться в дом Акселя у океана. Новая обстановка, морской воздух и смена привычного окружения, как надеется Оливер, помогут девушке постепенно вернуться к нормальной жизни.

Но есть одна деталь, о которой брат даже не подозревает: Лия влюблена в Акселя с 13 лет. Поэтому вынужденное соседство превращается для нее не просто в попытку оправиться после трагедии, но и во встречу с чувствами, которые она много лет старалась держать при себе.

Так история о потере постепенно становится романтической драмой о взрослении, любви и способности начать жизнь заново. А живописное океанское побережье становится не просто фоном происходящего, а важной частью атмосферы фильма.

Продолжительность картины — около 1 часа 55 минут.

«Все, что мы потеряли» может заинтересовать поклонников эмоциональных мелодрам, в которых романтическая линия развивается на фоне серьезных жизненных испытаний. Это история не только о первой большой любви, но и о том, как близость с другим человеком иногда помогает вновь обрести себя.