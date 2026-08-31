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«Дом дракона» подходит к финалу: когда выйдет последний сезон сериала 0 109

Культура &
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Дом дракона» подходит к финалу: когда выйдет последний сезон сериала

Кадр из сериала

Создатели сериала «Дом дракона» определились с будущим популярного приквела «Игры престолов». Четвертый сезон фэнтезийной саги станет заключительным, а его премьера запланирована на 2028 год.

Шоураннер проекта Райан Кондал подтвердил, что пятого сезона не планируется. Таким образом, история гражданской войны Таргариенов, известной как Танец драконов, должна получить завершение после четырех сезонов.

Такой формат соответствует позиции автора литературной основы сериала Джорджа Р. Р. Мартина. Еще в 2022 году писатель говорил, что для полноценной экранизации событий «Пламени и крови» потребуется четыре сезона.

Четвертый сезон, как ожидается, будет состоять из восьми эпизодов. HBO официально объявил о продлении «Дома дракона» еще в ноябре 2025 года — до премьеры третьего сезона. При этом руководство телеканала подчеркивало, что творческой команде предоставлена определенная свобода в выборе того, как именно завершить историю.

Первый сезон «Дома дракона» вышел в августе 2022 года, второй стартовал в июне 2024-го. Премьера третьего сезона состоялась 21 июня 2026 года, а заключительный, восьмой эпизод был показан 9 августа.

Третий сезон заметно приблизил сюжет к кульминации противостояния между сторонниками Рейниры Таргариен и Эйгона II. Создатели сериала при этом продолжили отходить в отдельных деталях от событий книги Мартина, сохраняя основные сюжетные линии литературного первоисточника.

Особенно масштабным получился финал сезона. Перед его выходом создатели советовали зрителям вспомнить события битвы при Тамблтоне — одного из ключевых эпизодов Танца драконов. Продолжительность заключительной серии составила около 75 минут, что сделало ее самой длинной в истории «Дома дракона».

Спойлеры к третьему сезону.

Одним из главных событий финала стала смерть Хелены Таргариен. После того как она узнает о возвращении Эйгона и угрозе для будущего ребенка Рейниры, Хелена рассказывает Рейнире правду, а затем погибает, выбросившись из окна Красного замка.

Исполнительница роли Рейниры Эмма Д’Арси отмечала, что смерть Хелены становится важнейшим переломным моментом для ее героини. После произошедшего дальнейший путь Рейниры фактически предопределен, а возможность отступить от выбранного курса исчезает.

Тем временем расстановка сил в Вестеросе остается крайне нестабильной. Рейнира вернула себе Железный трон, однако возвращение дракона Санфайра и закулисные переговоры Ормунда Хайтауэра с Ульфом Белым создают новые угрозы для ее власти.

Теперь зрителям предстоит ждать заключительную часть истории. Четвертый сезон «Дома дракона» должен выйти в 2028 году и поставить точку в масштабной экранной истории гражданской войны дома Таргариенов.

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#культура #сериал
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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