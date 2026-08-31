Новые работы знаменитого уличного художника Бэнкси стали причиной очередных споров в Великобритании. На удаление его граффити и охрану объектов власти уже потратили почти 150 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом стало известно из ответа Министерства юстиции Великобритании на запрос BBC. Речь идет о расходах, связанных с тремя последними работами анонимного художника.

Самой дорогостоящей оказалась фреска, появившаяся в сентябре 2025 года на здании Королевского суда в Лондоне. На ней Бэнкси изобразил судью, который замахивается молотком на лежащего на земле протестующего.

На удаление этой работы и связанные с ней меры безопасности было потрачено более 85 тысяч фунтов. Значительная стоимость объясняется в том числе статусом самого здания на Кэри-стрит: оно является памятником архитектуры II категории, поэтому просто закрасить изображение было нельзя. Для очистки поверхности пришлось использовать специальные лазерные технологии.

Ситуация вновь вызвала в Великобритании дискуссию о том, где проходит граница между современным искусством и вандализмом. Представители властей занимают достаточно жесткую позицию. В частности, теневой министр юстиции Ник Тимоти заявил, что Бэнкси следовало бы заставить компенсировать расходы, возникшие из-за его работ.

Однако у художника немало защитников. Искусствовед Эстель Ловатт обращает внимание на то, что произведения Бэнкси сами по себе становятся достопримечательностями, привлекают тысячи людей и позволяют увидеть современное искусство непосредственно на улицах, не покупая билеты в музеи и галереи.

Таким образом, очередные работы Бэнкси вновь поставили британские власти перед непростым выбором: рассматривать появляющиеся на зданиях изображения исключительно как незаконные граффити или учитывать их культурную и туристическую ценность.