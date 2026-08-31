Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сфера культуры держится на энтузиазме низкооплачиваемых людей - начальник оперы 1 158

Культура &
Дата публикации: 31.08.2026
LETA
Изображение к статье: Латвийская опера

Сфера культуры в Латвии держится на энтузиазме людей, получающих низкую зарплату, заявил в интервью программе Латвийского телевидения «Rīta panorāma» председатель правления Латвийской национальной оперы и балета (LNOB) Сандис Волдиньш.

По его мнению, это главная проблема не только оперы, но и всей отрасли культуры.

Новый сезон LNOB начнет с незаполненными штатными вакансиями. Как рассказал Волдиньш, музыканты отличаются высокой профессиональной мобильностью и уезжают работать в другие страны Европы. При этом часть сотрудников остается в Латвии, но переходит в другие сферы деятельности.

«Поэтому зарплаты сейчас — огромная проблема», — отметил руководитель LNOB. По его словам, он с тревогой ожидает следующего года, поскольку финансирование отрасли сокращается уже второй год подряд и последствия этого становятся все более заметными.

Как сообщалось ранее, в прошлом году оборот Латвийской национальной оперы и балета вырос на 27%, или на 1,4 млн евро, достигнув 6,57 млн евро. Росту способствовали пересмотр цен на билеты и высокая посещаемость.

Продажа билетов обеспечила 90% оборота LNOB — 5,92 млн евро. В 2025 году государственное финансирование составляло 66% всех доходов учреждения.

Средняя заполняемость мероприятий достигла 92% от максимальной вместимости. В годовом отчете отмечается, что это выше среднего показателя европейских репертуарных театров оперы и балета, составляющего 82,3%.

Общее число зрителей LNOB за год достигло как минимум 200 000 человек.

×
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Гидон Кремер и KREMERATA BALTICA открывают масштабный сезон двойного юбилея.
Изображение к статье: Виктор Пелевин, «Возвращение Синей Бороды». критика, Евдокимов Эксклюзив!
Изображение к статье: 29 августа пляж Вакарбулли станет одной из главных площадок традиционной Ночи древнего огня.
Изображение к статье: В Риге пройдет Праздник перрона

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Автомат по продаже средств гигиены
Наша Латвия
Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Эрдоган
В мире
1
Изображение к статье: Боль в сутавах
Люблю!
Изображение к статье: наводнение в Непале
В мире
Изображение к статье: нелегальные мигранты
ЧП и криминал
Изображение к статье: Автомат по продаже средств гигиены
Наша Латвия
Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Эрдоган
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео