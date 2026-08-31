Сфера культуры в Латвии держится на энтузиазме людей, получающих низкую зарплату, заявил в интервью программе Латвийского телевидения «Rīta panorāma» председатель правления Латвийской национальной оперы и балета (LNOB) Сандис Волдиньш.

По его мнению, это главная проблема не только оперы, но и всей отрасли культуры.

Новый сезон LNOB начнет с незаполненными штатными вакансиями. Как рассказал Волдиньш, музыканты отличаются высокой профессиональной мобильностью и уезжают работать в другие страны Европы. При этом часть сотрудников остается в Латвии, но переходит в другие сферы деятельности.

«Поэтому зарплаты сейчас — огромная проблема», — отметил руководитель LNOB. По его словам, он с тревогой ожидает следующего года, поскольку финансирование отрасли сокращается уже второй год подряд и последствия этого становятся все более заметными.

Как сообщалось ранее, в прошлом году оборот Латвийской национальной оперы и балета вырос на 27%, или на 1,4 млн евро, достигнув 6,57 млн евро. Росту способствовали пересмотр цен на билеты и высокая посещаемость.

Продажа билетов обеспечила 90% оборота LNOB — 5,92 млн евро. В 2025 году государственное финансирование составляло 66% всех доходов учреждения.

Средняя заполняемость мероприятий достигла 92% от максимальной вместимости. В годовом отчете отмечается, что это выше среднего показателя европейских репертуарных театров оперы и балета, составляющего 82,3%.

Общее число зрителей LNOB за год достигло как минимум 200 000 человек.