Фильм заявлен на премию Американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший международный художественный фильм".

Заявленные на оценку фильмы рассматривала созданная НКЦ комиссия отраслевых экспертов, состав которой утвержден Американской киноакадемией.

В комиссию вошли продюсеры Алисе Гелзе и Матис Кажа, кинокритик Кристине Симсоне, продюсер и режиссер Райтис Абеле и руководитель НКЦ Дита Риетума.

Латвийские кинопродюсеры в этом году представили комиссии два полнометражных фильма: картину режиссера Дзинтарса Дрейбергса "В сети. Рождение легенды ТТТ" и фильм Кайришса и Авотса "Уля".

Оценив качество фильмов, созданных в разной эстетике, национальная экспертная комиссия решила выдвинуть от Латвии на премию Американской киноакадемии в категории "Лучший международный фильм" картину "Уля", мировая премьера которой состоялась в мае в рамках конкурса Каннского кинофестиваля "Un certain regard" ("Особый взгляд").

Авотс получил международное признание за роль в этом фильме, удостоившись приза за лучшую роль на Иерусалимском кинофестивале. "Уля" уже названа фильмом-открытием на нескольких фестивалях класса А этой осенью, и такой фон имеет большое значение в контексте премии Американской киноакадемии "Оскар", отмечают представители НКЦ.

В латвийский кинопрокат "Уля" выйдет в середине сентября - национальная премьера состоится 16 сентября. Фильм является совместным производством Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Его создала студия "Ego Media" в сотрудничестве с эстонской студией "Allfilm", польской "Staron Film" и литовской "Tremora".

В основе фильма "Уля" лежит идея актера Авотса сыграть историю поиска себя девочкой-подростком, основанную на биографии латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой.

Действие фильма происходит в Латвии в конце 1960-х годов. Героиня картины Уля растет на отдаленном латвийском хуторе в семье староверов, и ее рост заставляет близких сомневаться, найдется ли вообще в этом мире место для такой высокой девушки.

Когда фотография класса попадает в руки баскетбольных тренеров, Улю увозят в Ригу, чтобы она присоединилась к знаменитой баскетбольной команде. Однако девушке нелегко поверить в свои силы, принять себя и найти свой путь, чтобы из растерянного подростка превратиться в спортсменку мирового уровня.

Авторы сценария - Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фелдманис, режиссер - Кайришс, продюсер - Гунтис Тректерис. Оператором выступил поляк Войцех Старонь, художник-постановщик - Иева Юрьяне.

Первым латвийским фильмом, выдвинутым на премию Американской киноакадемии, стала картина режиссера Яниса Стрейча "Дитя человеческое" 1991 года. В прошлом году на премию был выдвинут полнометражный анимационный фильм братьев Абеле "Собака Бога".