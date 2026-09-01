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Моцарта растащили на сувениры: в Австрии украли более 200 позолоченных статуэток 0 19

Культура &
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Австрии украли более 200 позолоченных статуэток

В австрийском Зальцбурге досрочно закрыли необычную выставку под открытым небом после массовой кражи ее экспонатов. Из 320 позолоченных статуэток Вольфганга Амадея Моцарта неизвестные похитили 210.

Инсталляция была размещена в знаменитом саду Мирабель и посвящена 270-летию со дня рождения композитора. По данным фонда «Моцартеум», организаторы располагали несколькими запасными фигурами, однако их оказалось недостаточно, чтобы восполнить столь масштабную потерю.

Автор проекта — немецкий художник Оттмар Хёрль, известный инсталляциями из сотен и даже тысяч одинаковых фигур знаменитых людей. Скульптуры Моцарта высотой около 50 сантиметров изготовлены из полимера и покрыты золотистой краской. Композитор изображен вместе со своей собакой Пимперль.

По словам Хёрля, он хотел показать Моцарта не только как великого музыкального гения и историческую фигуру, но и как обычного человека, жившего когда-то в Зальцбурге.

Художник сомневается, что многочисленные статуэтки постепенно разобрали туристы на сувениры. По его мнению, речь скорее может идти об организованной краже: большое количество фигур, вероятно, исчезло ночью, когда сад был закрыт для посетителей.

Первоначально после завершения выставки статуэтки планировалось продать примерно по 90 евро за штуку. Таким образом, стоимость 210 исчезнувших фигур составляет около 19 тысяч евро.

Часть оставшихся скульптур до конца августа продолжат демонстрировать в фонде «Моцартеум» и доме, где родился Моцарт.

Для Оттмара Хёрля это не первый случай массового исчезновения работ с открытой выставки. Ранее в немецком Байройте было похищено около ста созданных им фигур композитора Рихарда Вагнера.

Сам художник признает, что публичные инсталляции неизбежно связаны с риском: произведения, находящиеся в открытом пространстве, гораздо сложнее защитить от повреждений, вандализма и краж.

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#выставка #туризм #преступность #искусство #культура #кража #художник
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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