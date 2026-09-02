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Джереми Стронг сыграет Марка Цукерберга в продолжении «Социальной сети» 0 98

Культура &
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джереми Стронг сыграет Марка Цукерберга в продолжении «Социальной сети»

Кадр из фильма

Кинокомпания Sony Pictures представила новый трейлер фильма «Социальная расплата» (The Social Reckoning), который станет продолжением истории, начатой в картине «Социальная сеть» 2010 года. Роль основателя Facebook Марка Цукерберга в новой ленте исполнил Джереми Стронг, известный по сериалу «Наследники». Премьера запланирована на 9 октября 2026 года.

Сценаристом и режиссером «Социальной расплаты» выступил Аарон Соркин, получивший «Оскар» за сценарий к «Социальной сети». Создатели называют новую картину не прямым сиквелом, а самостоятельным произведением, продолжающим тему первого фильма.

В центре сюжета окажутся события, связанные с разоблачениями бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген. В 2021 году она передала журналистам большой массив внутренних документов компании, которые легли в основу серии расследований The Facebook Files.

По сюжету Хауген, работавшая инженером в Facebook, обращается к журналисту The Wall Street Journal Джеффу Хорвицу. Вместе они начинают изучать внутренние материалы компании и пытаются предать огласке информацию о работе социальной сети и последствиях решений ее руководства.

Роль Фрэнсис Хауген исполнила Майки Мэдисон, а Джеффа Хорвица сыграл звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт. В фильме также снялись Вунми Мосаку, Бетти Гилпин, Билли Магнуссен и Билл Берр.

Особое внимание привлекло появление Джереми Стронга в образе Марка Цукерберга. В оригинальной «Социальной сети» основателя Facebook играл Джесси Айзенберг, получивший за эту роль номинацию на «Оскар».

Стронг рассказал, что после утверждения на роль решил лично связаться с Цукербергом. Актер отправил ему электронное письмо, объяснив, что серьезно относится к необходимости достоверно воплотить его образ на экране. Основатель Facebook ответил, однако содержание их переписки Стронг раскрывать не стал.

В опубликованном трейлере основное внимание уделено Хауген и Хорвицу, которые пытаются обнародовать внутренние документы Facebook. Среди затронутых тем — влияние алгоритмов социальной сети на пользователей, распространение проблемного контента и последствия решений, принимаемых внутри технологической корпорации.

«Социальная расплата» выйдет спустя 16 лет после «Социальной сети» Дэвида Финчера. Картина 2010 года рассказывала о создании Facebook и конфликте между его основателями. Фильм получил восемь номинаций на «Оскар» и завоевал три награды, в том числе за лучший адаптированный сценарий Аарона Соркина.

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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