В столице Перу Лиме археологи обнаружили остатки госпиталя XVI века, в котором на протяжении более 250 лет оказывали медицинскую помощь морякам. Сооружение находилось всего примерно в 70 сантиметрах под землей.

Как установили специалисты городского агентства Prolima, госпиталь был основан в 1570-х годах и предназначался для моряков, прибывавших в Южную Америку. Медицинское учреждение работало вплоть до 1821 года, когда Перу провозгласило независимость.

Во время раскопок археологи обнаружили фрагменты массивных стен, погребальные ниши и сохранившийся мощеный пол. Особый интерес вызвал вход в госпиталь: он был выложен мелкой морской галькой и костями животных, из которых был создан геометрический орнамент в виде шестилепесткового цветка.

При госпитале также действовала церковь. Она использовалась не только для богослужений, но и как место захоронения моряков, умерших от болезней.

Согласно историческим документам, инициатором создания больницы был греческий купец Мигель де Акоста. Примечательно, что система финансирования госпиталя напоминала современное медицинское страхование. Моряки регулярно перечисляли небольшую часть своего заработка в общий фонд, а в случае болезни или полученной во время плавания травмы могли рассчитывать на лечение, лекарства и проживание.

Во время раскопок исследователи сделали и необычную находку. В одном из захоронений XVIII века был обнаружен человек, в руке которого сохранилась восковая свеча. Такой способ погребения, по данным исследователей, не был характерен для традиционных христианских обрядов того периода.

Кроме того, под фундаментом комплекса археологи нашли свидетельства гораздо более раннего периода — фрагменты керамики доинкской культуры Ичма. Возраст находок оценивается примерно в две тысячи лет.

Реставрация исторического комплекса уже завершена. Власти Лимы планируют открыть его для посетителей и организовать бесплатные экскурсии по сохранившимся подземным помещениям старинного госпиталя.