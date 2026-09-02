Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Перу обнаружили госпиталь XVI века, где лечили моряков 0 100

Культура &
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Перу обнаружили госпиталь XVI века, где лечили моряков

В столице Перу Лиме археологи обнаружили остатки госпиталя XVI века, в котором на протяжении более 250 лет оказывали медицинскую помощь морякам. Сооружение находилось всего примерно в 70 сантиметрах под землей.

Как установили специалисты городского агентства Prolima, госпиталь был основан в 1570-х годах и предназначался для моряков, прибывавших в Южную Америку. Медицинское учреждение работало вплоть до 1821 года, когда Перу провозгласило независимость.

Во время раскопок археологи обнаружили фрагменты массивных стен, погребальные ниши и сохранившийся мощеный пол. Особый интерес вызвал вход в госпиталь: он был выложен мелкой морской галькой и костями животных, из которых был создан геометрический орнамент в виде шестилепесткового цветка.

При госпитале также действовала церковь. Она использовалась не только для богослужений, но и как место захоронения моряков, умерших от болезней.

Согласно историческим документам, инициатором создания больницы был греческий купец Мигель де Акоста. Примечательно, что система финансирования госпиталя напоминала современное медицинское страхование. Моряки регулярно перечисляли небольшую часть своего заработка в общий фонд, а в случае болезни или полученной во время плавания травмы могли рассчитывать на лечение, лекарства и проживание.

Во время раскопок исследователи сделали и необычную находку. В одном из захоронений XVIII века был обнаружен человек, в руке которого сохранилась восковая свеча. Такой способ погребения, по данным исследователей, не был характерен для традиционных христианских обрядов того периода.

Кроме того, под фундаментом комплекса археологи нашли свидетельства гораздо более раннего периода — фрагменты керамики доинкской культуры Ичма. Возраст находок оценивается примерно в две тысячи лет.

Реставрация исторического комплекса уже завершена. Власти Лимы планируют открыть его для посетителей и организовать бесплатные экскурсии по сохранившимся подземным помещениям старинного госпиталя.

×
#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Работы Бэнкси обошлись британцам в £150 тысяч
Изображение к статье: «Дом дракона» подходит к финалу: когда выйдет последний сезон сериала
Изображение к статье: Латвийская опера
Изображение к статье: Марк Цукерберг вместе с супругой Присциллой Чан стал владельцем исторического поместья в Ирландии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зачем забивать гвозди в яблони, груши и сливы
Дом и сад
Изображение к статье: Новые жилые проекты
Наша Латвия
Изображение к статье: Караси из бассейна памятника в Пардаугаве
В мире животных
Изображение к статье: В салоне и багажнике автомобиля обнаружили четырех человек, незаконно перешедших границу с Беларусью
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как поливать комнатные растения подкисленной водой
Дом и сад
Изображение к статье: флажки Украины и ЕС
В мире
Изображение к статье: Зачем забивать гвозди в яблони, груши и сливы
Дом и сад
Изображение к статье: Новые жилые проекты
Наша Латвия
Изображение к статье: Караси из бассейна памятника в Пардаугаве
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео