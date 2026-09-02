Преступники не пытались тайно проникнуть в здание или обойти систему безопасности. Они пришли в музей как обычные посетители, купили билеты в кассе и спокойно отправились в выставочный зал. Добравшись до нужной витрины, один из мужчин достал молоток и разбил защитное стекло. После этого злоумышленники схватили драгоценность и скрылись. Все произошло настолько быстро, что сотрудники охраны не успели их задержать.

Добычей грабителей стало историческое ожерелье ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Украшение изготовлено из платины и инкрустировано 673 бриллиантами общим весом более 200 карат. Его стоимость оценивается более чем в 4,5 миллиона долларов.

Ожерелье было создано во Франции в 1939 году специально для египетской королевы Назли. В том же году она надела украшение на свадьбу своей дочери, принцессы Фавзии, которая вышла замуж за будущего шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви.

Драгоценность являлась одним из главных экспонатов временной выставки «Glanzstücke», объединившей более 500 уникальных произведений.

Теперь австрисйская полиция разыскивает похитителей и изучает записи камер видеонаблюдения. По имеющимся данным, мужчины попали в объективы камер без масок.

Эксперты опасаются, что историческое украшение могут разобрать на части, а бриллианты продать по отдельности. В таком случае вернуть ожерелье в первоначальном виде будет крайне сложно.

После ограбления выставочный зал закрыли. Правоохранительные органы продолжают расследование и ищут свидетелей происшествия.