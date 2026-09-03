Исследователи творчества знаменитого испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки рассказали о новых находках, связанных с последними месяцами его жизни. Среди них — любовное письмо, которое считается одним из последних посланий поэта перед гибелью, а также ранее неизвестное стихотворение.

Письмо Лорка написал летом 1936 года, когда в Испании уже начался военный мятеж, переросший в Гражданскую войну. Послание предназначалось Хуану Рамиресу де Лукасу — молодому человеку, с которым поэта связывали близкие отношения.

Лорке тогда было 38 лет, Рамиресу де Лукасу — 16. В письме поэт говорил о любви и нежности к адресату. Исследователи считают, что это могло быть последнее письмо Лорки перед его арестом и убийством.

Рамирес де Лукас впоследствии стал журналистом и искусствоведом. На протяжении десятилетий он практически ничего не рассказывал о своих отношениях с Лоркой и около 70 лет хранил личный архив. Незадолго до смерти в 2010 году он передал родственникам письма, рисунки и дневниковые записи. Позднее эти материалы стали доступны исследователям.

Еще одной важной находкой стало ранее неизвестное стихотворение Лорки. Рукопись приобрел известный испанский исполнитель фламенко Мигель Поведа. На обороте одного из листов обнаружился небольшой поэтический текст, посвященный времени, уходу и возвращению.

Подлинность стихотворения подтвердила исследовательница творчества Лорки Пепа Мерло. Вместе с Поведой она выпустила книгу, посвященную ранее неизвестным материалам из наследия поэта.

Новые находки привлекли особое внимание в год 90-летия со дня гибели Лорки. Поэт был арестован в августе 1936 года в Гранаде и вскоре убит сторонниками франкистов. Точное место его захоронения до сих пор неизвестно.

Интерес к судьбе Лорки в ближайшее время может усилиться еще больше. В Испании готовятся кинопроекты, связанные с жизнью и творчеством поэта. Один из них посвящен в том числе последним неделям его жизни — от отъезда из Мадрида до трагической гибели в Гранаде.