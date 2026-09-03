5 сентября в центре Риги впервые пройдет праздник улицы Антонияс. Одним из главных событий станет совместный ужин: для жителей и гостей столицы накроют общий стол длиной почти 60 метров.

Праздничная программа на улице Антонияс продлится практически весь день. Организаторы обещают концерты, развлечения, гастрономическую программу и различные тематические мероприятия.

Музыкальная часть начнется в 13.00 и завершится в 22.00. Перед публикой выступит малый состав Латвийского национального симфонического оркестра, прозвучит джаз, а вечером за музыкальную атмосферу будут отвечать диджеи. В программе также заявлено выступление музыканта Chris Noah.

Начать праздничный день можно будет с открытого занятия йогой. Оно состоится в 12.00 во дворе Музея медицины. Кроме того, на улице оборудуют несколько тематических площадок.

Одной из них станет литературная «гостиная», организованная движением «Время читать». Здесь посетители смогут обменяться книгами и познакомиться с новинками латышской литературы.

Центральным местом праздника станет почти 60-метровый стол, рассчитанный на совместную трапезу и общение. Официально общий ужин начнется в 18.00. Еду можно будет приобрести в расположенных поблизости кафе и ресторанах, которые подготовят предложения в разных ценовых категориях.

На время мероприятия улицу Антонияс сделают пешеходной. Движение автомобилей на праздничном участке будет перекрыто.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс отметил, что подобные мероприятия соответствуют запущенной этим летом инициативе выходных пешеходных улиц. По его словам, она позволяет освободить больше городского пространства для прогулок, встреч и культурных событий.

Проект выходных пешеходных улиц в Риге действует с августа и продлится до 20 сентября. В самоуправлении надеются, что праздник улицы Антонияс сможет стать новой городской традицией.