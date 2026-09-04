Новый роман британской писательницы Рейчел Каск «Life of M» вызвал громкие споры еще на старте продаж. Читатели и литературные критики обнаружили множество совпадений между биографией главной героини книги и жизнью голливудской актрисы Натали Портман. В окружении звезды утверждают, что ей такое сходство совсем не понравилось.

В центре романа — безымянная писательница, решившая сделать знаменитую актрису, обозначенную буквой М, героиней своего нового произведения. В книге звезда предстает человеком холодным, самодовольным и тщательно контролирующим собственный публичный образ.

Именно детали биографии М заставили многих предположить, что прототипом персонажа могла стать Портман. Героиня рассказывает, что начала сниматься еще ребенком и одна из первых картин фактически положила конец ее детству. Портман получила роль в фильме «Леон» в 11 лет, а на момент съемок ей было 13.

Есть и другие совпадения. В романе говорится, что родители М добивались изменения сценария первого фильма с ее участием, а после выхода картины девочку травили сверстники. Портман ранее публично рассказывала о похожих эпизодах своей биографии.

Еще более прозрачным намеком критики сочли упоминание роли девушки-балерины. В 2010 году Портман сыграла главную роль в психологической драме Даррена Аронофски «Черный лебедь» и получила за эту работу премию «Оскар».

Действие «Life of M» к тому же разворачивается в неназванном городе, напоминающем Париж. И Портман, и Каск живут во французской столице.

Дополнительную интригу истории придает то, что актриса ранее открыто восхищалась творчеством писательницы. Портман включала произведения Каск в свой книжный клуб, приглашала ее на публичную беседу в 2022 году и рассказывала, что сама была поклонницей автора.

На фоне выхода романа в прессе появились сообщения о том, что Портман якобы возмущена книгой. Анонимные источники из ее окружения утверждают, что актриса не считает себя похожей на изображенную в романе М и категорически отрицает участие в создании произведения. Сама Портман публично ситуацию пока не комментировала, поэтому сообщения о ее реакции остаются неподтвержденными.

Рейчел Каск также не стала прямо отвечать на главный вопрос — действительно ли Натали Портман послужила прототипом героини. При этом писательница призналась, что возникший вокруг книги таблоидный ажиотаж стал для нее тяжелым испытанием. По словам Каск, попытки установить, какие именно реальные события и люди скрываются за художественным текстом, фактически превращают обсуждение романа в спор о достоверности фактов. Писательница считает, что книга должна говорить сама за себя.

Тем временем дискуссия о возможном прототипе уже затмила литературную составляющую «Life of M». Роман посвящен темам славы, красоты, власти, публичного образа и границ между реальной жизнью и художественным вымыслом.

Книга «Life of M» уже поступила в продажу. И хотя Каск не подтвердила, что загадочная М — это Натали Портман, многочисленные совпадения сделали этот вопрос одной из самых обсуждаемых литературных тем конца лета.