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Руперт Гринт спустя 15 лет снова сыграет Рона Уизли 1 96

Культура &
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Руперт Гринт спустя 15 лет снова сыграет Рона Уизли

Британский актер Руперт Гринт вернется к роли Рона Уизли, которого он играл во всех восьми фильмах о Гарри Поттере. На этот раз артист появится в образе повзрослевшего героя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Первое выступление Гринта запланировано на 2 февраля 2027 года в театре Lyric Theatre в Нью-Йорке. Актер будет участвовать в постановке в течение 17 недель — до 30 мая.

Для Гринта это станет первым возвращением к роли Рона Уизли более чем за 15 лет. Впервые он сыграл лучшего друга Гарри Поттера еще в 2001 году, когда на экраны вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень». Последней картиной с его участием в этой роли стал фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», вышедший в 2011 году.

Актер признался, что с нетерпением ждет возможности вновь перевоплотиться в персонажа, который сопровождал его с детства. По словам Гринта, теперь возвращение к Рону приобретает для него особый смысл: и актер, и его герой за прошедшие годы стали отцами.

Действие пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя» происходит через 19 лет после событий финальной книги о Гарри Поттере. Рон к этому времени женат на Гермионе Грейнджер, и супруги воспитывают двоих детей — Розу и Хьюго.

В центре сюжета постановки находятся представители уже следующего поколения волшебников. Сын Гарри Поттера Альбус Северус Поттер заводит дружбу со Скорпиусом Малфоем — сыном Драко Малфоя. Их попытки изменить прошлое при помощи путешествий во времени приводят к опасным последствиям.

Интересно, что еще один актер из оригинальной киносаги уже вернулся к своему персонажу на Бродвее. Том Фелтон с ноября 2025 года играет взрослого Драко Малфоя. Однако встретиться на одной сцене Фелтону и Гринту не удастся: последнее выступление Фелтона намечено на 3 января 2027 года, примерно за месяц до дебюта Гринта.

Возвращение Фелтона ранее вызвало заметный рост интереса к спектаклю. За первую полную неделю с актером постановка собрала около 2,97 миллиона долларов, тогда как до его появления средние недельные сборы составляли примерно 1,07 миллиона долларов.

Для Руперта Гринта предстоящие спектакли станут не только возвращением к миру Гарри Поттера, но и первым появлением на Бродвее за много лет. В последний раз он играл там в 2014 году — в комедии «Это всего лишь пьеса».

Премьера «Гарри Поттера и Проклятого дитя» состоялась в Лондоне в 2016 году, а с 2018-го постановка идет на Бродвее. Спектакль получил девять премий Olivier и шесть Tony. По данным продюсеров, во всем мире на постановку продано более 14 миллионов билетов.

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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