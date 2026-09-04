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Селин Дион возвращается на сцену после шестилетнего перерыва 0 47

Культура &
Дата публикации: 04.09.2026
Euronews
Изображение к статье: Селин Дион возвращается на сцену после шестилетнего перерыва

Канадская певица Селин Дион прибыла в Париж, где готовится к своему полноценному возвращению на концертную сцену после шестилетнего перерыва. Уже 12 сентября артистка даст первый из 16 запланированных концертов во французской столице.

Дион приехала в Париж 28 августа, чтобы приступить к репетициям. У отеля Royal Monceau певицу встречала толпа поклонников и журналистов.

Основная серия концертов пройдет с 12 сентября по 17 октября. Певица будет выходить на сцену трижды в неделю — по средам, пятницам и субботам. Билеты на выступления уже распроданы. Еще десять концертов запланированы на май 2027 года.

Предстоящая серия станет первым полноценным возвращением Дион к регулярным концертным выступлениям за последние шесть лет. Исключением стало ее появление на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году, когда певица исполнила «Hymne à l'amour» Эдит Пиаф у Эйфелевой башни.

Во Франции Дион не давала серию сольных концертов с 2017 года. Именно Париж певица выбрала для своего большого возвращения. С Францией артистку связывает многолетняя творческая история: 15 из 27 ее студийных альбомов записаны на французском языке.

Встречаясь с поклонниками в Париже, Дион призналась, что считает Францию своим вторым домом и на протяжении всех этих лет чувствовала поддержку публики.

Длительный перерыв в концертной деятельности был связан с состоянием здоровья певицы. В 2022 году Дион сообщила, что у нее диагностирован синдром мышечной скованности — редкое неврологическое заболевание, вызывающее мышечные спазмы и серьезно затрудняющее выступления. Из-за болезни артистке пришлось отменить оставшиеся концерты мирового тура Courage.

Теперь 58-летняя певица вновь готовится к регулярным выступлениям. По данным Associated Press, концерты пройдут в рамках программы «Celine Dion Paris 2026–2027», в которую войдут известные композиции Дион на английском и французском языках.

При этом одну из главных интриг предстоящего возвращения певица пока раскрывать не собирается. На вопрос журналистов, с какой песни начнется ее первый концерт после долгого перерыва, Дион ответила, что это останется «большим секретом» до самого выступления.

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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