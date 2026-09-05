В субботу, 5 сентября, Рига вновь превратится в огромную площадку современного искусства. Первые события «Белой ночи 2026» начнутся уже в полдень, а отдельные инсталляции будут доступны до трёх часов ночи. В официальной программе — 31 мероприятие: световые объекты, выставки, концерты, кино, перформансы, экспериментальная музыка, поэзия и необычные городские проекты.
В этом году «Белая ночь» проходит в Риге уже в 21-й раз. Тема форума — «Город оживает там, где мы есть». Организаторы предлагают взглянуть на город как на живую экосистему, в которой рядом с людьми существуют растения, животные, птицы и другие живые существа.
Все основные мероприятия бесплатны, однако на некоторые события требуется предварительная регистрация или бесплатный билет.
С 12 часов
Дни поэзии 2026: путешествие с поэтами
12:00–14:00 Место встречи: у Латвийского музея пожарного дела.
Поэтическая прогулка по Риге, во время которой участники смогут познакомиться с городом через современную поэзию и рассказы авторов.
Праздник улицы Антонияс
12:00–22:00 Где: Antonijas iela, участок от Elizabetes iela до Nikolaja Rēriha iela.
Впервые улица Антонияс станет отдельной праздничной площадкой. Здесь будут музыка, различные активности, еда и большой общий стол почти 60 метров длиной.
Фестиваль «Искусство за налог на мясо»
12:00–00:20 Где: творческая фабрика Veldze, Matīsa iela 8.
Международный фестиваль современного искусства объединит выставки, перформансы, концерты, лекции и дискуссии. В центре программы этого года — тема чрезмерного потребления и его влияния на общество, здоровье и окружающую среду.
Инсталляция Кристы Виндберги-Аузниеце «О, спой меня»
12:00–02:00 Где: Kim? Центр современного искусства и двор квартала Sporta 2.
Художественная инсталляция, созданная специально для «Белой ночи», работает практически весь день и до глубокой ночи.
С 17 часов
«Стройплощадка бобров»
17:00–03:00 Где: Jēkaba laukums.
Одна из главных инсталляций нынешней «Белой ночи». Проект предлагает взглянуть на город с точки зрения животных, которые тоже меняют окружающую среду. Это самое поздно работающее событие официальной программы.
С 18 часов
Дни поэзии 2026: «Премия трети века»
18:00–20:00 Где: бар Čē, Dzirnavu iela 82.
Специальное событие традиционных Дней поэзии с участием авторов и любителей современной литературы.
Riga Last Thursdays
Основная программа — 18:00–22:00, однако время работы отдельных галерей различается.
К «Белой ночи» присоединяются многочисленные художественные пространства Риги, среди них MASA Studija, Dom galerija, M/Gallery, Hyper, VISKAĻI, RIXC, DUUJA, Berga baz'ART, галерея Чеховского театра, MuseumLV, ISTABA, Part Time Gallery, TUR telpa, выставочное пространство Анны Симтниеце и Kim?.
Это хороший вариант для тех, кто хочет провести вечер, переходя из одной галереи в другую.
Экскурсия «Уличное искусство Саркандаугавы»
18:00–20:00 Место встречи: Tilta iela 8.
Художник Дайнис Руденс проведёт экскурсию по произведениям уличного искусства района Саркандаугава.
Световая инсталляция «Pareidolia»
18:00–01:00 Где: Верманский парк, рядом с фонтаном.
Кинетическая световая инсталляция играет с эффектом парейдолии — способностью человека замечать знакомые образы и лица в случайных формах.
Survival Kit в «Белую ночь»
18:00–24:00 Где: Дом конгрессов, вход со стороны канала, Krišjāņa Valdemāra iela 5.
Ночная программа известного международного фестиваля современного искусства Survival Kit.
«Как ты сегодня себя чувствуешь? Эмоциональная грамотность»
18:00–24:00 Где: Рижское пространство современного искусства, Kungu iela 3.
Групповая выставка, посвящённая эмоциям, их распознаванию и месту в современной жизни.
Сармите Малиня. «Взгляд со стороны»
18:00–24:00 Где: Рижское пространство современного искусства, Kungu iela 3.
Персональная выставка одной из заметных латвийских художниц. Её можно совместить с предыдущей экспозицией на той же площадке.
«Голубиный рейв»
18:00–02:00 Где: творческая фабрика Veldze, Matīsa iela 8.
Один из самых необычных проектов ночи. Кино, звук, архивные материалы, лекция, инсталляция и перформанс предлагают посмотреть на Ригу глазами городского голубя.
«Трамвай бабочек»
18:00–02:00 Маршрут: от Рижской 45-й средней школы до Ильгюциемса.
Обычный городской трамвай превратится в художественное пространство и станет полноценной частью программы «Белой ночи».
«Театр Диониса»
18:00–02:00 Где: двор виллы фон Стрицка, Aristida Briāna iela 9.
Перформативная театральная программа в одном из самых атмосферных культурных пространств Риги.
Инсталляция Волдемара Йохансона «Ощущение близости»
18:00–02:00 Где: квартал TabFab, павильон Национальной киношколы Латвийской академии культуры, Miera iela 58A.
Художественная инсталляция, исследующая ощущения пространства, присутствия и близости.
«ELPA / Relaxation Field»
18:00–02:00 Где: парк Бастейкална.
Пространственная инсталляция под открытым небом, где свет и окружающая среда превращают привычный городской парк в место для замедления и наблюдения.
«Дням кино — 86»: 40-летний юбилей
18:00–02:00 Где: Латвийская академия культуры, квартал Miera iela 58A.
Специальная кинопрограмма, посвящённая наследию и юбилею исторического события латвийской киноиндустрии.
Лига Спунде. «Surprise, Surprise»
18:00–02:00 Где: AB dambis.
Масштабная художественная инсталляция на дамбе с видом на Даугаву и центр Риги.
С 19 часов
«Органический синтез»
19:00–20:30 Где: Дворец культуры VEF, Ropažu iela 2.
Концерт объединит оркестровую музыку, электронику, современный танец и поэзию. Для посещения требуются бесплатные билеты.
«Четыре времени года. Городской резонанс»
19:00–21:00 Где: амфитеатр Ghetto Games, Pērnavas iela 42.
Междисциплинарное концертное представление, сочетающее музыку и современную городскую культуру.
«Белые и альбиносы в музее»
19:00–22:00 Где: Латвийский национальный музей природы, Krišjāņa Barona iela 4.
Познавательная программа расскажет о белой окраске и альбинизме в природе. Подходит в том числе для семей с детьми.
«Город оживает в звуках и красках»
19:00–22:00 Где: Французский институт в Латвии, Raiņa bulvāris 9.
Музыкально-визуальная программа, позволяющая иначе взглянуть на звуки и краски городской среды.
«Природа входит…»
19:00–23:00 Где: Рижское латышское общество, Merķeļa iela 13.
Культурная программа, посвящённая взаимодействию природы, человека и городской среды.
«Бриллиантовые колёса. Праздник доступности в городе»
19:00–24:00 Где: со стороны парка у Латвийского национального художественного музея, Jaņa Rozentāla laukums 1.
Событие обращает внимание на доступность городской среды и возможность полноценно участвовать в культурной жизни людям с различными потребностями.
«Videogrāfija XXI — Space Textures»
19:00–01:00 Где: Ботанический сад Латвийского университета, Jāņa Šteinhauera iela 2.
Пальмовая оранжерея и территория сада превратятся в пространство экспериментальной музыки, видео и света.
«Белая ночь» фестиваля Skaņu mežs
19:00–02:00 Где: SunsStudio, Magoņu iela 9A.
Ночная программа экспериментальной и авангардной музыки для тех, кто ищет необычное звучание вдали от массовых концертов.
Поэтическая дискотека Satori «Конец света»
19:00–01:00 Где: Ботанический сад Латвийского университета, Jāņa Šteinhauera iela 2.
Чтения и дискотека на тему апокалиптических сценариев, будущего и способов быть вместе после символического «конца света».
С 20 часов
Электронная музыка и лазеры
20:00–23:00 Где: парк дворца культуры Ziemeļblāzma, Ziemeļblāzmas iela 36.
Одна из самых зрелищных площадок за пределами центра: электронная музыка будет сопровождаться лазерным шоу.
«Грибовидение»
20:00–22:30 Где: двор Латвийского театра кукол, Krišjāņa Barona iela 16/18.
Необычная театрально-визуальная программа, посвящённая грибам и миру природы.
Дискотека «Садовые танцы»
20:00–01:00 Где: эстрада Верманского парка.
Большая ночная дискотека под открытым небом в самом центре города.
Что выбрать, если времени немного
Увидеть всю программу за один вечер практически невозможно. Тем, кто хочет остаться в центре, удобно начать с выставок на Kungu iela, затем пройти через Старую Ригу к Jēkaba laukums, Бастейкалнсу и Верманскому парку. По дороге можно заглянуть в Музей природы, Театр кукол или Дом конгрессов.
Для более необычной программы стоит выбрать творческую фабрику Veldze с «Голубиным рейвом», Ботанический сад с видеоартом и поэтической дискотекой или отправиться в Ziemeļblāzma на электронную музыку и лазеры.
«Белая ночь» проходит в ночь с 5 на 6 сентября, однако первые мероприятия стартуют уже в 12:00 5 сентября. Самая поздняя площадка — инсталляция «Стройплощадка бобров» на Jēkaba laukums — будет открыта до 03:00. Все мероприятия бесплатны, хотя для некоторых требуется предварительная регистрация или бесплатный билет.
Программа настолько насыщенная, что пытаться увидеть всё за один вечер не обязательно. Гораздо удобнее заранее выбрать несколько площадок в одном районе и составить собственный маршрут. Тем более что «Белая ночь» предлагает варианты практически на любой вкус — от семейных музейных программ и световых инсталляций до электронной музыки, авангардных концертов и ночных перформансов.
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