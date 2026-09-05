В субботу, 5 сентября, Рига вновь превратится в огромную площадку современного искусства. Первые события «Белой ночи 2026» начнутся уже в полдень, а отдельные инсталляции будут доступны до трёх часов ночи. В официальной программе — 31 мероприятие: световые объекты, выставки, концерты, кино, перформансы, экспериментальная музыка, поэзия и необычные городские проекты.

В этом году «Белая ночь» проходит в Риге уже в 21-й раз. Тема форума — «Город оживает там, где мы есть». Организаторы предлагают взглянуть на город как на живую экосистему, в которой рядом с людьми существуют растения, животные, птицы и другие живые существа.

Все основные мероприятия бесплатны, однако на некоторые события требуется предварительная регистрация или бесплатный билет.

С 12 часов

Дни поэзии 2026: путешествие с поэтами

12:00–14:00 Место встречи: у Латвийского музея пожарного дела.

Поэтическая прогулка по Риге, во время которой участники смогут познакомиться с городом через современную поэзию и рассказы авторов.

Праздник улицы Антонияс

12:00–22:00 Где: Antonijas iela, участок от Elizabetes iela до Nikolaja Rēriha iela.

Впервые улица Антонияс станет отдельной праздничной площадкой. Здесь будут музыка, различные активности, еда и большой общий стол почти 60 метров длиной.

Фестиваль «Искусство за налог на мясо»

12:00–00:20 Где: творческая фабрика Veldze, Matīsa iela 8.

Международный фестиваль современного искусства объединит выставки, перформансы, концерты, лекции и дискуссии. В центре программы этого года — тема чрезмерного потребления и его влияния на общество, здоровье и окружающую среду.

Инсталляция Кристы Виндберги-Аузниеце «О, спой меня»

12:00–02:00 Где: Kim? Центр современного искусства и двор квартала Sporta 2.

Художественная инсталляция, созданная специально для «Белой ночи», работает практически весь день и до глубокой ночи.

С 17 часов

«Стройплощадка бобров»

17:00–03:00 Где: Jēkaba laukums.

Одна из главных инсталляций нынешней «Белой ночи». Проект предлагает взглянуть на город с точки зрения животных, которые тоже меняют окружающую среду. Это самое поздно работающее событие официальной программы.

С 18 часов

Дни поэзии 2026: «Премия трети века»

18:00–20:00 Где: бар Čē, Dzirnavu iela 82.

Специальное событие традиционных Дней поэзии с участием авторов и любителей современной литературы.

Riga Last Thursdays

Основная программа — 18:00–22:00, однако время работы отдельных галерей различается.

К «Белой ночи» присоединяются многочисленные художественные пространства Риги, среди них MASA Studija, Dom galerija, M/Gallery, Hyper, VISKAĻI, RIXC, DUUJA, Berga baz'ART, галерея Чеховского театра, MuseumLV, ISTABA, Part Time Gallery, TUR telpa, выставочное пространство Анны Симтниеце и Kim?.

Это хороший вариант для тех, кто хочет провести вечер, переходя из одной галереи в другую.

Экскурсия «Уличное искусство Саркандаугавы»

18:00–20:00 Место встречи: Tilta iela 8.

Художник Дайнис Руденс проведёт экскурсию по произведениям уличного искусства района Саркандаугава.

Световая инсталляция «Pareidolia»

18:00–01:00 Где: Верманский парк, рядом с фонтаном.

Кинетическая световая инсталляция играет с эффектом парейдолии — способностью человека замечать знакомые образы и лица в случайных формах.

Survival Kit в «Белую ночь»

18:00–24:00 Где: Дом конгрессов, вход со стороны канала, Krišjāņa Valdemāra iela 5.

Ночная программа известного международного фестиваля современного искусства Survival Kit.

«Как ты сегодня себя чувствуешь? Эмоциональная грамотность»

18:00–24:00 Где: Рижское пространство современного искусства, Kungu iela 3.

Групповая выставка, посвящённая эмоциям, их распознаванию и месту в современной жизни.

Сармите Малиня. «Взгляд со стороны»

18:00–24:00 Где: Рижское пространство современного искусства, Kungu iela 3.

Персональная выставка одной из заметных латвийских художниц. Её можно совместить с предыдущей экспозицией на той же площадке.

«Голубиный рейв»

18:00–02:00 Где: творческая фабрика Veldze, Matīsa iela 8.

Один из самых необычных проектов ночи. Кино, звук, архивные материалы, лекция, инсталляция и перформанс предлагают посмотреть на Ригу глазами городского голубя.

«Трамвай бабочек»

18:00–02:00 Маршрут: от Рижской 45-й средней школы до Ильгюциемса.

Обычный городской трамвай превратится в художественное пространство и станет полноценной частью программы «Белой ночи».

«Театр Диониса»

18:00–02:00 Где: двор виллы фон Стрицка, Aristida Briāna iela 9.

Перформативная театральная программа в одном из самых атмосферных культурных пространств Риги.

Инсталляция Волдемара Йохансона «Ощущение близости»

18:00–02:00 Где: квартал TabFab, павильон Национальной киношколы Латвийской академии культуры, Miera iela 58A.

Художественная инсталляция, исследующая ощущения пространства, присутствия и близости.

«ELPA / Relaxation Field»

18:00–02:00 Где: парк Бастейкална.

Пространственная инсталляция под открытым небом, где свет и окружающая среда превращают привычный городской парк в место для замедления и наблюдения.

«Дням кино — 86»: 40-летний юбилей

18:00–02:00 Где: Латвийская академия культуры, квартал Miera iela 58A.

Специальная кинопрограмма, посвящённая наследию и юбилею исторического события латвийской киноиндустрии.

Лига Спунде. «Surprise, Surprise»

18:00–02:00 Где: AB dambis.

Масштабная художественная инсталляция на дамбе с видом на Даугаву и центр Риги.

С 19 часов

«Органический синтез»

19:00–20:30 Где: Дворец культуры VEF, Ropažu iela 2.

Концерт объединит оркестровую музыку, электронику, современный танец и поэзию. Для посещения требуются бесплатные билеты.

«Четыре времени года. Городской резонанс»

19:00–21:00 Где: амфитеатр Ghetto Games, Pērnavas iela 42.

Междисциплинарное концертное представление, сочетающее музыку и современную городскую культуру.

«Белые и альбиносы в музее»

19:00–22:00 Где: Латвийский национальный музей природы, Krišjāņa Barona iela 4.

Познавательная программа расскажет о белой окраске и альбинизме в природе. Подходит в том числе для семей с детьми.

«Город оживает в звуках и красках»

19:00–22:00 Где: Французский институт в Латвии, Raiņa bulvāris 9.

Музыкально-визуальная программа, позволяющая иначе взглянуть на звуки и краски городской среды.

«Природа входит…»

19:00–23:00 Где: Рижское латышское общество, Merķeļa iela 13.

Культурная программа, посвящённая взаимодействию природы, человека и городской среды.

«Бриллиантовые колёса. Праздник доступности в городе»

19:00–24:00 Где: со стороны парка у Латвийского национального художественного музея, Jaņa Rozentāla laukums 1.

Событие обращает внимание на доступность городской среды и возможность полноценно участвовать в культурной жизни людям с различными потребностями.

«Videogrāfija XXI — Space Textures»

19:00–01:00 Где: Ботанический сад Латвийского университета, Jāņa Šteinhauera iela 2.

Пальмовая оранжерея и территория сада превратятся в пространство экспериментальной музыки, видео и света.

«Белая ночь» фестиваля Skaņu mežs

19:00–02:00 Где: SunsStudio, Magoņu iela 9A.

Ночная программа экспериментальной и авангардной музыки для тех, кто ищет необычное звучание вдали от массовых концертов.

Поэтическая дискотека Satori «Конец света»

19:00–01:00 Где: Ботанический сад Латвийского университета, Jāņa Šteinhauera iela 2.

Чтения и дискотека на тему апокалиптических сценариев, будущего и способов быть вместе после символического «конца света».

С 20 часов

Электронная музыка и лазеры

20:00–23:00 Где: парк дворца культуры Ziemeļblāzma, Ziemeļblāzmas iela 36.

Одна из самых зрелищных площадок за пределами центра: электронная музыка будет сопровождаться лазерным шоу.

«Грибовидение»

20:00–22:30 Где: двор Латвийского театра кукол, Krišjāņa Barona iela 16/18.

Необычная театрально-визуальная программа, посвящённая грибам и миру природы.

Дискотека «Садовые танцы»

20:00–01:00 Где: эстрада Верманского парка.

Большая ночная дискотека под открытым небом в самом центре города.

Что выбрать, если времени немного

Увидеть всю программу за один вечер практически невозможно. Тем, кто хочет остаться в центре, удобно начать с выставок на Kungu iela, затем пройти через Старую Ригу к Jēkaba laukums, Бастейкалнсу и Верманскому парку. По дороге можно заглянуть в Музей природы, Театр кукол или Дом конгрессов.

Для более необычной программы стоит выбрать творческую фабрику Veldze с «Голубиным рейвом», Ботанический сад с видеоартом и поэтической дискотекой или отправиться в Ziemeļblāzma на электронную музыку и лазеры.

«Белая ночь» проходит в ночь с 5 на 6 сентября, однако первые мероприятия стартуют уже в 12:00 5 сентября. Самая поздняя площадка — инсталляция «Стройплощадка бобров» на Jēkaba laukums — будет открыта до 03:00. Все мероприятия бесплатны, хотя для некоторых требуется предварительная регистрация или бесплатный билет.

Программа настолько насыщенная, что пытаться увидеть всё за один вечер не обязательно. Гораздо удобнее заранее выбрать несколько площадок в одном районе и составить собственный маршрут. Тем более что «Белая ночь» предлагает варианты практически на любой вкус — от семейных музейных программ и световых инсталляций до электронной музыки, авангардных концертов и ночных перформансов.