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Метрополитен отменил выставку Джона Гальяно из-за скандальных высказываний дизайнера 0 81

Культура &
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Метрополитен отменил выставку Джона Гальяно из-за скандальных высказываний дизайнера

Нью-йоркский Метрополитен-музей отказался от проведения крупной выставки, посвященной творчеству британского модельера Джона Гальяно. Экспозиция должна была открыться весной 2027 года и стать главным проектом Института костюма, традиционно связанным с проведением Met Gala.

Причиной отмены стали скандальные высказывания Гальяно, сделанные более десяти лет назад. В 2011 году во Франции дизайнера признали виновным в публичных оскорблениях на почве расовой и религиозной ненависти. Суд назначил ему штраф, а разразившийся скандал привел к увольнению Гальяно из модного дома Dior.

Впоследствии модельер неоднократно приносил извинения и рассказывал о работе над собой и прохождении лечения. Однако планы Метрополитен-музея посвятить ему одну из главных выставок года вызвали новую волну критики. Против проекта выступили политики, общественные деятели и представители культурной среды.

Дискуссия обострилась после публикации The New York Times. Одним из критиков выставки стал основатель галереи Pace Арне Глимчер. Он заявил, что может отказаться от передачи музею произведений искусства, которые ранее планировал ему завещать.

По словам директора Метрополитен-музея Макса Холляйна, решение отказаться от проекта было принято после обсуждений с самим дизайнером. Гальяно сообщил, что согласился с отменой выставки, хотя это решение далось ему нелегко.

Модельер вновь признал ответственность за свои прежние высказывания и принес извинения еврейской и азиатской общинам, которым они причинили боль.

Какой проект займет место отмененной выставки Гальяно, пока неизвестно. При этом проведение Met Gala в 2027 году, как ожидается, состоится в обычном формате.

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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