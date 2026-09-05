В Сети появился трейлер фантастического триллера «После удара» (After Impact), рассказывающего о выживании человека после столкновения Земли с астероидом. Цифровая премьера картины запланирована на 15 сентября 2026 года.

Главный герой фильма Итан после смерти отца получает в наследство большую теплицу. Однако вскоре человечество сталкивается с куда более серьезной проблемой — к Земле приближается астероид.

Незадолго до катастрофы Итан успевает укрыться в семейном бункере. После удара он выходит наружу и обнаруживает практически уничтоженный и опустевший мир. Связь с другими людьми потеряна, и герою приходится самостоятельно искать еду, убежище и любые признаки выживших.

Надежда появляется после того, как Итан улавливает неожиданное сообщение по радио. Вскоре он встречает других людей, переживших катастрофу. Однако становится ясно, что в новом мире опасность представляют не только последствия падения астероида: потенциальные союзники могут оказаться врагами.

Создатели картины делают акцент не столько на самой глобальной катастрофе, сколько на одиночестве, борьбе за выживание и проблеме доверия между людьми в мире, где привычные правила больше не действуют.

Режиссерами «После удара» выступили Мичил Ренсен и Лиам Картер. Ренсен также сыграл главную роль и стал одним из продюсеров проекта. В актерский состав вошли Макси Оуян, Уилл Клэг, Рики Антоневич, Ли-Энн Диркс и Стефани Рамлозе.

Изначально история «После удара» существовала в формате мини-сериала, опубликованного Ренсеном на YouTube в 2022 году. Позднее проект был переработан в полнометражный фильм.

Цифровой релиз картины состоится 15 сентября. Фильм будет доступен на Amazon, Apple TV, Google Play, YouTube Movies и Cable On Demand.