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В Испании за четыре минуты украли знаменитый клад бронзового века 0 208

Культура &
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Испании за четыре минуты украли знаменитый клад бронзового века

В испанском городе Вильена произошло дерзкое ограбление археологического музея. Преступникам понадобилось всего четыре минуты, чтобы похитить знаменитое «Сокровище Вильены» — одну из наиболее ценных коллекций доисторического золота в Европе.

По предварительным данным, ограбление было тщательно подготовлено. Сначала злоумышленники устроили ложную тревогу в спортивном комплексе на окраине города, чтобы отвлечь полицию и экстренные службы. Пока патрули направлялись туда, преступники на нескольких автомобилях подъехали к Городскому археологическому музею.

Проникнув внутрь через разбитое окно и преодолев защитные барьеры, грабители добрались до главной экспозиции. Сигнализация музея сработала около 5.20 утра, однако уже примерно в 5.24 преступники скрылись.

Всего были похищены 59 предметов, большая часть которых датируется примерно 1000 годом до нашей эры. Среди пропавших ценностей — 29 массивных золотых браслетов, 11 декоративных чаш, сосуды, янтарные украшения и три более поздние ритуальные короны. Несколько серебряных предметов и изделия из метеоритного железа остались в музее.

«Сокровище Вильены» было обнаружено археологом Хосе Марией Солером в 1963 году в высохшем русле реки. Коллекция считается крупнейшим собранием доисторических золотых изделий на Пиренейском полуострове и одним из наиболее значимых подобных кладов Европы.

Общий вес содержащегося в коллекции золота превышает десять килограммов. Однако специалисты подчеркивают, что историческая и научная ценность похищенных предметов значительно выше стоимости самого драгоценного металла.

Мэр Вильены Фульхенсио Сердан назвал случившееся трагедией для города и всего региона. По его словам, жители потрясены потерей одной из главных культурных достопримечательностей.

Расследованием занимаются Гражданская гвардия Испании и Европол. Одна из главных опасностей заключается в том, что преступники могут попытаться переплавить древние золотые изделия и продать металл на черном рынке. В таком случае уникальные артефакты, сохранившиеся на протяжении примерно трех тысяч лет, будут безвозвратно утрачены.

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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