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Брэд Питт снова сыграет Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде» 0 39

Культура &
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Брэд Питт снова сыграет Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде»

Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Брэд Питт вернется к роли каскадера Клиффа Бута из фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Новая картина получила название «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth». Сценарий написал Тарантино, а режиссером выступил Дэвид Финчер.

Действие фильма развернется в 1977 году — спустя восемь лет после событий оригинальной картины. К этому времени Клифф Бут уже оставил работу каскадера и занимается решением деликатных проблем и скандалов, способных навредить голливудским студиям и звездам.

Новый проект станет четвертой совместной полнометражной работой Питта и Финчера. Ранее актер снимался у режиссера в фильмах «Семь», «Бойцовский клуб» и «Загадочная история Бенджамина Баттона».

По словам Питта, именно он передал Финчеру сценарий Тарантино, предварительно получив согласие автора. Финчер прочитал его во время совместного перелета и решил взяться за картину.

В актерский состав также вошли Элизабет Дебики, Скотт Каан, Карла Гуджино, Яхья Абдул-Матин II и Питер Уэллер. Возвращение Леонардо ДиКаприо к роли Рика Далтона пока не подтверждено.

Премьера фильма запланирована на 25 ноября 2026 года в кинотеатрах IMAX. Спустя две недели эксклюзивного проката, 23 декабря, картина появится на Netflix.

Клифф Бут впервые появился в фильме «Однажды в… Голливуде» в 2019 году. Эта роль принесла Брэду Питту «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Картина Тарантино получила десять номинаций на премию Американской киноакадемии и собрала в мировом прокате около 394 млн долларов.

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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