Песня под названием «My Place in History» была записана много лет назад. В 2015 году Партон поместила ее в специальную «коробку мечты» в отеле Dollywood’s DreamMore Resort в городе Пиджен-Фордж, штат Теннесси.

Согласно распоряжению певицы, шкатулку нельзя открывать до 19 января 2045 года. Сообщается, что внутри находится не только диск с записью, но и CD-плеер. Партон также предусмотрела инструкцию по его использованию на случай, если к тому времени подобная техника окончательно устареет.

Представители Dollywood рассказывали, что композиция была специально написана для будущего и посвящена надеждам и мечтам певицы о том, каким станет мир спустя десятилетия.

Еще в 2021 году Партон признавалась, что песню никто не должен услышать до того момента, когда ей исполнилось бы 99 лет. При этом певица шутила, что сама не знает, сможет ли присутствовать при открытии капсулы.

Спустя два года Партон рассказала Джимми Фэллону, что временами жалела о своем решении. По ее словам, композиция получилась настолько удачной, что ей хотелось достать запись и заменить ее другой песней.

Однако условия остались неизменными. Таким образом, впервые услышать «My Place in History» публика сможет только в 2045 году — спустя 30 лет после того, как запись была запечатана в капсуле времени.

Долли Партон скончалась в августе 2026 года. После закрытой церемонии прощания певицу похоронили в Нэшвилле рядом с ее супругом Карлом Дином, с которым она прожила в браке около 60 лет.