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Великобритания пытается сохранить в стране картину Рембрандта стоимостью £71,7 млн 0 81

Культура &
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Великобритания пытается сохранить в стране картину Рембрандта стоимостью £71,7 млн

Рембрандт ван Рейн, «Портрет Катрины Хоогсат», 1657

Власти Великобритании временно запретили вывоз из страны «Портрета Катрины Хоогсат» Рембрандта ван Рейна. Картина 1657 года оценивается в £71,7 млн ($96,4 млн) и стала самым дорогим произведением искусства, на которое в стране когда-либо накладывали подобное экспортное ограничение.

Решение должно дать британским музеям и меценатам возможность собрать средства для приобретения полотна. На это им отведено время до 26 декабря 2026 года. Если необходимая сумма будет найдена, шедевр останется в Великобритании.

На портрете изображена состоятельная голландская меннонитка Катрина Хоогсат с попугаем. Работа Рембрандта находится в Великобритании с 1860 года и считается произведением, имеющим особое культурное значение для страны.

Попытка вывезти картину за границу предпринималась и ранее. В 2015 году после частной продажи владельцы подали заявку на экспорт произведения, однако впоследствии она была отозвана.

Теперь британским музеям предстоит собрать рекордную сумму, чтобы не допустить вывоза полотна. Кампания по приобретению «Портрета Катрины Хоогсат» может стать одной из крупнейших в истории британского музейного фандрайзинга.

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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