Популярный сериал «Эмили в Париже» вернется на экраны с шестым и заключительным сезоном. Премьера новых эпизодов запланирована на 24 декабря 2026 года. Netflix уже представил первые кадры продолжения истории Эмили Купер.

В финальном сезоне героине Лили Коллинз предстоит сделать непростой выбор между карьерой, личной жизнью и будущим, которое она успела построить во французской столице.

На этот раз действие сериала не ограничится Парижем. Съемки проходили также в Греции, в том числе на острове Миконос, и в Монако. После работы на Средиземноморье съемочная группа вновь вернулась во Францию, поэтому зрители увидят как привычные парижские пейзажи, так и солнечные курортные локации.

Одной из главных интриг сезона вновь станут отношения Эмили и Габриэля. В финале пятого сезона девушка рассталась с Марчелло, после чего Габриэль предложил ей отправиться вместе в Грецию. Первые опубликованные кадры дают понять, что Эмили согласилась: героев можно увидеть вместе на Миконосе.

Означает ли это, что многолетняя романтическая история Эмили и Габриэля наконец завершится счастливым финалом, создатели пока не раскрывают.

Перемены ожидают и других персонажей. Минди вновь окажется в центре любовного треугольника, связанного с Николя и Альфи, а Сильви, Люку и Жюльену придется решать новые профессиональные и личные проблемы в Agence Grateau.

В шестом сезоне к своим ролям вернутся Лили Коллинз, Лукас Браво, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Больё и Люсьен Лависконт. Также зрители снова увидят Минни Драйвер в образе принцессы Джейн.

О том, что шестой сезон станет последним, создатели объявили еще в мае. За годы показа «Эмили в Париже» превратился в один из самых узнаваемых проектов Netflix и входил в число наиболее популярных сериалов во многих странах мира.