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Рига впервые примет международную встречу экспертов по музыкальным инструментам 0 40

Культура &
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига впервые примет международную встречу экспертов по музыкальным инструментам

В Риге 9 и 10 сентября пройдет ежегодная встреча международной сети Musical Instrument Museums Online (MIMO), объединяющей музеи и коллекции музыкальных инструментов разных стран. Латвия станет площадкой этого мероприятия впервые.

Встреча состоится в Латвийском национальном музее письменности и музыки. В латвийскую столицу приедут специалисты из разных стран, в том числе представители Парижской филармонии, Музея музыкальных инструментов в Брюсселе и бразильского Virtual Museum of Musical Instruments. Некоторые зарубежные эксперты присоединятся к мероприятию дистанционно.

Главными темами встречи станут сохранение и изучение музыкальных инструментов, их реставрация, хранение и перевод музейных коллекций в цифровой формат. Участники представят свои проекты, обменяются профессиональным опытом и обсудят вопросы, связанные с происхождением архивных материалов.

Для Латвии проведение встречи MIMO имеет особое значение. Осенью 2025 года Латвийский национальный музей письменности и музыки первым среди музеев стран Балтии присоединился к международной сети. Благодаря этому цифровые данные о предметах из его собрания стали доступны через международную платформу.

В рамках программы зарубежные гости познакомятся с работой латвийского музея. Они посетят его основную экспозицию «Прокрастинация и творчество», пространство Праздника песни, а также музейное хранилище.

Организаторы рассчитывают, что международная встреча позволит расширить сотрудничество латвийских специалистов с зарубежными коллегами и поможет сделать коллекции музыкальных инструментов из Латвии более заметными для исследователей и широкой аудитории за рубежом.

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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