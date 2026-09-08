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Сталлоне возвращается: названа дата премьеры четвертого сезона «Короля Талсы» 1 94

Культура &
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сталлоне возвращается: названа дата премьеры четвертого сезона «Короля Талсы»

Кадр из сериала

Четвертый сезон криминального сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне выйдет 16 октября 2026 года. Стриминговый сервис Paramount+ также представил первый тизер продолжения популярного проекта.

Сильвестр Сталлоне вновь сыграет нью-йоркского мафиози Дуайта «Генерала» Манфреди, который после многолетнего тюремного заключения оказался в Талсе и начал создавать там собственную криминальную империю.

В новом сезоне положение Манфреди серьезно осложнится. Его бизнесу и людям будут угрожать новые противники, а одним из главных источников проблем станут коррумпированные политики. Кроме того, герой столкнется с тяжелой личной потерей, которая заставит его пересмотреть отношение к власти, преданности и собственному будущему.

Чтобы сохранить созданную им империю, Манфреди придется вновь обратиться к методам, которыми он пользовался еще во времена своей криминальной карьеры в Нью-Йорке. Создатели обещают дальнейшее обострение борьбы за влияние в Талсе.

Вместе со Сталлоне к своим ролям вернутся Мартин Старр, Джей Уилл, Винсент Пьяцца, Аннабелла Шиорра, Фрэнк Грилло и Нил Макдона. Одной из новых участниц актерского состава стала Гретхен Мол. Она сыграет политика из Талсы Аманду Кларк.

Главным сценаристом и исполнительным продюсером четвертого сезона вновь выступает Теренс Уинтер, работавший над первым сезоном «Короля Талсы». В числе исполнительных продюсеров проекта остаются Тейлор Шеридан и сам Сильвестр Сталлоне.

Премьера четвертого сезона состоится на Paramount+ в пятницу, 16 октября. Одновременно с объявлением даты стриминговый сервис опубликовал первый тизер и кадры из новых серий.

Первые три сезона «Короля Талсы» уже доступны на стриминговой платформе.

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#криминал #культура #сериал #сериалы
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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