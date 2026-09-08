12 сентября, с 20:00 до полуночи в Даугавпилсе пройдет праздник улицы Ригас «Vīna īla, daudz stuostu», что в переводе с латгальского означает «Одна улица, много историй».

Центральной метафорой праздника в этом году станет жемчужина, и посетителям предлагается стать искателями жемчуга. «У каждой „жемчужины“ будет своя история. В одном месте она прозвучит в музыке, в другом – будет видна в изобразительном искусстве или танце, в третьем – будет обнаружена в ремесленных традициях и их современной интерпретации. Все вместе они сформируют единую историю о культурном многообразии Даугавпилса и Латгале, связывающую традиционные ценности с современным искусством и творчеством», – обещают организаторы мероприятия.

В музыкальной программе фестиваля примут участие фолк-метал группа «Varang Nord», образованная в Даугавпилсе, выпустившая с 2014 года четыре полноформатных студийных альбома и два мини-альбома, а также даугавпилсская рок-группа «Dabasu durovys» — одна из первых групп, исполняющих рок-музыку на латгальском языке. Приглашенным гостем фестиваля станет ансамбль традиционной клезмерской музыки «Latgales klezmeri» из Резекне, а диджей Gatis обеспечит музыкальное сопровождение на различных площадках фестиваля.

«Особую атмосферу праздника создадут также архитектура и свет. Освещение зданий и художественные решения помогут превратить улицу в единое праздничное пространство и позволят повседневной городской среде раскрыться в новой форме», — сообщают организаторы фестиваля о своих планах.

Первый праздник улицы Ригас в Даугавпилсе состоялся в начале 1990-х годов, но традиция была возрождена в 2014 году.