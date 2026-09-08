После более чем года реконструкции Латвийская национальная опера и балет вновь работает в полностью обновленном здании. Помимо модернизации инженерных систем, зрителей ждут заметные изменения в интерьерах, а следующим этапом станет реставрация исторического фасада.

В Латвийской национальной опере и балете завершилась реконструкция, продолжавшаяся более года. Проект стоимостью свыше 12 млн евро был направлен прежде всего на повышение энергоэффективности исторического здания, однако изменения коснулись и помещений, которые ежедневно посещают зрители, сообщают Новости ТВ3.

Здание оперы, построенное более 160 лет назад, требует особенно бережного подхода к модернизации. Во время работ были обновлены системы теплоснабжения, вентиляции и другие инженерные коммуникации.

По словам председателя правления Латвийской национальной оперы и балета Сандриса Волдиньша, посетители смогут почувствовать изменения сразу.

«Качество воздуха улучшилось в разы. У нас действительно была проблема на первом и втором балконах, где люди, будем откровенны, даже теряли сознание», — отметил он.

Еще одним заметным результатом реконструкции стало завершение обновления общественных интерьеров, которое фактически продолжалось несколько десятилетий.

«После работ со стенами, полами и другими элементами мы фактически спустя 30 лет завершили реконструкцию общественной части здания», — добавил Волдиньш.

Что изменилось внутри

Хотя основная часть работ осталась незаметной для зрителей, обновления затронули и внутренние помещения.

В здании заменили обои, ковровые покрытия и светильники, а пол вестибюля был заново выполнен благодаря поддержке благотворителей.

Архитектор Лиесма Маркова, участвовавшая в масштабной реконструкции оперы в 1990-х годах, спустя более 30 лет вновь оценила состояние созданных тогда интерьеров.

Она отметила, что многие использованные тогда материалы выдержали испытание временем.

«Эти обои прослужили 30 лет. Если использовать материалы такого же высокого качества, они прослужат не меньше», — сказала архитектор.

По ее словам, в гардеробной также изменили мебель: вместо массивных кресел установили мягкие скамейки, чтобы избежать повреждения стен.

Реконструкция без длительного закрытия

Особенностью проекта стало то, что большую часть времени театр продолжал принимать зрителей. Полностью работу здания приостанавливали лишь примерно на два месяца этой весной.

Это уже второе крупное обновление здания за последние десятилетия. Предыдущая масштабная реконструкция проходила с 1990 по 1995 год, когда особое внимание уделялось сохранению исторического облика и восстановлению оригинальных элементов интерьера.

Что будет дальше

Несмотря на завершение нынешнего этапа, модернизация здания продолжится.

Следующим крупным проектом станет реставрация исторического фасада Латвийской национальной оперы, которая позволит продолжить обновление одного из самых известных архитектурных символов Риги.

Общая стоимость завершившейся реконструкции превысила 12 миллионов евро, при этом основную часть финансирования обеспечили средства Европейского союза.

После обновления зрители смогут оценить не только исторические интерьеры, но и более комфортные условия пребывания в одном из главных культурных учреждений Латвии.