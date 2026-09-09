Трёхсерийный документальный проект о жизни звезды «Друзей» Мэттью Перри выйдет на Netflix 27 октября. Создатели обещают показать редкие семейные фотографии и видео, а также представить ранее не публиковавшиеся воспоминания близких актёра.

Сериал получил название The One With Matthew Perry. В центре проекта окажется не только актёрская карьера Перри, прославившегося благодаря роли Чендлера Бинга, но и его личная жизнь, включая многолетнюю борьбу с зависимостью.

Одной из главных участниц проекта стала сестра актёра Миа Перри Боуик. Вместе с друзьями и близкими Мэттью она расскажет о человеке, которого публика привыкла прежде всего ассоциировать с одним из самых популярных героев сериала «Друзья».

В документальный сериал войдут ранее не публиковавшиеся фотографии и видеозаписи из семейного архива. Авторы намерены проследить путь Перри от начинающего комедийного актёра до мировой звезды, одновременно рассказав о сложностях, с которыми ему приходилось сталкиваться за пределами съёмочной площадки.

Миа Перри Боуик призналась, что ей потребовалось время, прежде чем она почувствовала себя готовой публично говорить о брате. По её словам, ей важно показать Мэттью не только как Чендлера и не только как человека, который боролся с зависимостью, а как сложную и цельную личность.

Сестра актёра также подчеркнула, что Перри обладал щедрым характером и даже в самые тяжёлые периоды жизни умел смешить окружающих и давать им почувствовать свою любовь. Она надеется, что новый сериал поможет зрителям лучше понять, каким человеком он был и какое наследие оставил после себя.

Пока не сообщается, приняли ли участие в съёмках документального проекта коллеги Перри по сериалу «Друзья».

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Актёра обнаружили без сознания в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Судмедэксперты назвали основной причиной смерти острое воздействие кетамина. Среди сопутствующих факторов были указаны утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина.

После смерти актёра расследование привело к уголовным делам против нескольких человек. В 2026 году помощника Перри приговорили к трём годам и пяти месяцам заключения за его роль в обстоятельствах гибели актёра, а Джасвин Санга, известная как «королева кетамина», получила 15 лет тюрьмы за поставку наркотиков.