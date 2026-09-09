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Расширение Галереи Боргезе вызвало споры в Риме 0 69

Культура &
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Расширение Галереи Боргезе вызвало споры в Риме

В Риме обсуждают возможное расширение Галереи Боргезе — одного из самых известных музеев Италии. Инициатива уже вызвала протест со стороны защитников культурного наследия.

Музей испытывает нехватку пространства: часть коллекции находится в запасниках, а количество посетителей приходится ограничивать из-за особенностей исторического здания. В 2025 году Галерею Боргезе посетили более 630 тысяч человек — это рекордный показатель.

Сейчас изучаются варианты создания дополнительных выставочных помещений и инфраструктуры для посетителей. Среди возможных решений — строительство подземных залов либо переоборудование уже существующих зданий на территории комплекса.

Однако идея вызвала обеспокоенность организаций, занимающихся защитой исторического наследия Рима. Они опасаются, что строительные работы могут изменить облик виллы Боргезе и окружающего ее исторического парка.

Директор галереи Франческа Каппеллетти подчеркивает, что окончательного проекта пока нет. По ее словам, музей лишь изучает возможные варианты расширения, а любые решения должны учитывать историческую и археологическую ценность территории.

Галерея Боргезе располагает одной из наиболее известных художественных коллекций Италии. Среди ее главных сокровищ — произведения Караваджо, Бернини и Кановы.

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#туризм #искусство #культура #архитектура #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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