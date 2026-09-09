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В Бразилии появился «закон Тейлор Свифт» после трагедии на концерте певицы 0 201

Культура &
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Бразилии появился «закон Тейлор Свифт» после трагедии на концерте певицы

Певица Тейлор Свифт

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал новые правила проведения массовых мероприятий, получившие неофициальное название «закон Тейлор Свифт». Они предусматривают бесплатную питьевую воду на крупных концертах и усиливают борьбу со спекуляцией билетами.

Согласно новым требованиям, организаторы мероприятий, рассчитанных более чем на тысячу человек, должны бесплатно обеспечивать посетителей питьевой водой. Зрителям также разрешат приносить собственные емкости с водой.

Кроме того, власти намерены бороться с массовой скупкой билетов при помощи автоматизированных систем и их последующей перепродажей. Билетные сервисы должны будут четко указывать первоначальную стоимость билетов и все дополнительные сборы, а официальная передача билета другому человеку должна осуществляться без дополнительной платы.

Изменения были приняты почти через три года после трагедии на концерте Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро. В ноябре 2023 года во время выступления певицы умерла 23-летняя Ана Клара Беневидес Мачадо. Экспертиза установила, что причиной стало тепловое истощение.

Принятия новых правил несколько лет добивались фанатские сообщества. На церемонии подписания указов присутствовали поклонники Тейлор Свифт, BTS, Леди Гаги, Гарри Стайлса и других исполнителей. Лула признал, что именно активность фанатов сыграла важную роль в появлении новых требований.

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#Бразилия #безопасность #культура #билеты #Тейлор Свифт #певица #фанаты
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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