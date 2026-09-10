С 10 по 13 сентября, в Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Георгины 2026», на которой можно будет увидеть сотни георгинов.

Выставка организована в сотрудничестве с обществом «Latvijas dālijas», Ботаническим садом Латвийского университета и Национальным ботаническим садом.

Особое внимание в этом году будет уделено новейшим сортам георгинов, созданным селекционерами и впервые представленным широкой публике. Среди них — новый сорт Айвара Барониньша «AB Katrīna».

Большой интерес, как ожидается, вызовут и георгины серий «Tahoma», «Lee’s», «Levis», «KA’s», «RM» и «Blomquist», которые сейчас пользуются особой популярностью среди любителей этих цветов.

На выставке можно будет увидеть сорта «KA’s Cinder Rose», «RM Pink Sugar», «Lee’s Starchild», «Hapet Rosaly» и другие георгины, которые сегодня вызывают большой интерес у коллекционеров по всему миру.

Экспозицию готовят представители общества «Latvijas dālijas» — селекционеры Айвар Барониньш, Инесе Меллаце и Эвита Пузане, коллекционеры Катрина Киеснере, Дайга и Петерис Пикше, а также Рита и Янис Анцаны.

Посетители смогут встретиться со специалистами по выращиванию и селекции георгинов, задать им интересующие вопросы и получить практические советы по выращиванию и уходу за этими цветами, их подготовке к зимовке, а также выбору наиболее подходящих сортов для своего сада.