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Сегодня в Национальном музее природы открывается выставка георгинов 0 46

Культура &
Дата публикации: 10.09.2026
LETA
Изображение к статье: Сегодня в Национальном музее природы открывается выставка георгинов
ФОТО: Youtube

С 10 по 13 сентября, в Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Георгины 2026», на которой можно будет увидеть сотни георгинов.

Выставка организована в сотрудничестве с обществом «Latvijas dālijas», Ботаническим садом Латвийского университета и Национальным ботаническим садом.

Особое внимание в этом году будет уделено новейшим сортам георгинов, созданным селекционерами и впервые представленным широкой публике. Среди них — новый сорт Айвара Барониньша «AB Katrīna».

Большой интерес, как ожидается, вызовут и георгины серий «Tahoma», «Lee’s», «Levis», «KA’s», «RM» и «Blomquist», которые сейчас пользуются особой популярностью среди любителей этих цветов.

На выставке можно будет увидеть сорта «KA’s Cinder Rose», «RM Pink Sugar», «Lee’s Starchild», «Hapet Rosaly» и другие георгины, которые сегодня вызывают большой интерес у коллекционеров по всему миру.

Экспозицию готовят представители общества «Latvijas dālijas» — селекционеры Айвар Барониньш, Инесе Меллаце и Эвита Пузане, коллекционеры Катрина Киеснере, Дайга и Петерис Пикше, а также Рита и Янис Анцаны.

Посетители смогут встретиться со специалистами по выращиванию и селекции георгинов, задать им интересующие вопросы и получить практические советы по выращиванию и уходу за этими цветами, их подготовке к зимовке, а также выбору наиболее подходящих сортов для своего сада.

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#выставка #общество #культура #советы #садоводство
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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