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Аномальная жара обошлась Лувру в €1 млн 0 56

Культура &
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аномальная жара обошлась Лувру в €1 млн

Аномальная жара во Франции этим летом обернулась резким падением доходов музеев и памятников по всей стране.

Учреждениям пришлось менять график работы, вносить структурные изменения в здания и возвращать деньги за билеты. Сильнее всего пострадал Лувр: в июне и июле музей 11 раз закрывался раньше обычного, из-за чего пришлось аннулировать 60 тысяч билетов. Убытки составили не менее €1 млн, а посещаемость упала на 9% по сравнению с 2025 годом.

В Версальском дворце посещаемость снизилась на 33%, убытки оцениваются более чем в €260 тыс.

Гран-Пале потерял около €160 тыс. на продаже билетов и в магазинах.

Музей Орсе и Музей Оранжери вернули посетителям €70 тыс. и €60 тыс. соответственно.

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#Франция #культура #жара #убытки
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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