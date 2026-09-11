Создатели короткометражки представили, какой могла бы стать легендарная актриса, если бы ее жизнь не оборвалась в 36 лет.

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера необычной картины о Мэрилин Монро. В 17-минутной короткометражке Flesh Impact режиссер Мэгги Джилленхол попыталась представить альтернативную судьбу голливудской звезды — Монро, которая не умерла молодой, а дожила до своего 100-летия.

Фильм приурочен к столетию со дня рождения актрисы. Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года и умерла в августе 1962-го в возрасте 36 лет.

Главная неожиданность картины — образ пожилой Монро. Ее сыграла 93-летняя обладательница «Оскара» Эллен Бёрстин. По сюжету 100-летняя Мэрилин приезжает в нью-йоркский театр на прослушивание. Перед тем как исполнить монолог, она рассказывает о своей долгой жизни и карьере — той самой жизни, которой у настоящей Монро никогда не было.

Молодую Мэрилин в фильме играет Дакота Джонсон. Любопытное совпадение: сейчас актрисе 36 лет — столько же было Монро в момент смерти.

Зрителям показывают разные периоды жизни героини: трудное детство, годы оглушительной славы и вымышленную старость. При этом создатели фильма не столько пытаются восстановить биографию кинозвезды, сколько размышляют о том, кем могла бы стать Монро, если бы получила еще несколько десятилетий жизни и возможность продолжать актерскую карьеру.

Название Flesh Impact — «Эффект тела» — связано с выражением режиссера Билли Уайлдера, снявшего Монро в фильмах «Зуд седьмого года» и «В джазе только девушки». Так режиссер характеризовал редкую способность актрисы создавать на экране почти физическое ощущение присутствия.

Мэгги Джилленхол, которая в этом году также возглавляет жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля, попыталась показать не только знаменитый образ белокурой секс-символа, но и женщину, которая стояла за ним.

Впрочем, критики встретили эксперимент неоднозначно. В частности, British Vogue отметил, что 17-минутному фильму не хватает глубины: тема сексизма и сложной судьбы Монро обозначена, но раскрыть ее за столь короткое время создателям оказалось непросто.

И все же сама идея увидеть Мэрилин такой, какой мир никогда не мог ее увидеть — пожилой актрисой с десятилетиями прожитой жизни за плечами, — стала одним из самых необычных экспериментов нынешнего Венецианского кинофестиваля.