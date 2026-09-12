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Из музея Ренуара украдены две картины 0 84

Культура &
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из музея Ренуара украдены две картины

Украденные картины Ренуара

Двое злоумышленников проникли в Музей Ренуара в Кань-сюр-Мер на юге Франции и похитили четыре работы, две из которых бросили при бегстве.

Сигнализация музея сработала в 5:48, и уже в 5:53 муниципальная полиция прибыла на место, однако к тому моменту грабители скрылись.6

Они унесли работы Ренуара «Мадам Колонна Романо» (Madame Colonna Romano, 1910) и «Молодая женщина у колодца» (Jeune femme au puits, 1886) — обе были привезены на временное хранение из Музея Орсе.

В саду нашли брошенные полотна «Мадам Пишон» (Madame Pichon, 1895) и «Читающий Коко» (Coco lisant, 1905).

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#полиция #Франция #преступность #искусство #культура #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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