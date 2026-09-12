Председатель правления Dzintaru koncertzāle Ивета Григуле-Петерсе рассказала порталу bb.lv об итогах летнего сезона, а также о программе, которая ждёт любителей музыки нынешней осенью.

Когда летним вечером по юрмальской улице Турайдас в направлении к морю шли толпы нарядно одетых людей, а все улицы в радиусе полукилометра, а то и больше, были плотно заставлены машинами, можно было не сомневаться: в концертном зале «Дзинтари» — выступление очередной звезды. Или нескольких звёзд.

Как и в прошлые годы, нынешний летний концертный сезон был в фокусе повышенного внимания и сопровождался слухами и домыслами — насколько успешным (или провальным) оказалось то или иное мероприятие, кто приехал (или не приехал)…

А как оценивает летний сезон 2026 года администрация КЗ «Дзинтари»? С этого вопроса началась наша беседа с председателем правления SIA Dzintaru koncertzāle Иветой Григуле-Петерсе.

— Начну с того, что лично для меня это был первый сезон в роли председателя правления концертного зала «Дзинтари». И это было, честно говоря, непростое «боевое крещение», полное всевозможных вызовов, неожиданностей и сюрпризов — как приятных, так и не очень.

Но как бы там ни было, сегодня, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать: летний концертный сезон удался. Как и в прошлые годы, на сцене Большого зала звучала вокальная и инструментальная музыка, были представлены практически все жанры, наряду с прославленными артистами с мировым именем выступали талантливые дебютанты из Латвии и из-за рубежа. Программа была богатой, насыщенной и разнообразной, так что любой поклонник искусства имел возможность посетить именно то, к чему особенно лежала душа.

При этом не могу не отметить, что у некоторых продюсеров, арендовавших у нас зал для своих концертов, к сожалению, дела шли не так гладко, как хотелось бы: они столкнулись со сложностями в распространении билетов.

Это, на мой взгляд, является серьёзным поводом подумать: что сегодня актуально для зрителя, что можно и нужно ему предлагать, каким образом рекламировать свои мероприятия и т. д. Причём начинать думать об этом нужно чем раньше, тем лучше.

Кстати, мы сами тоже меняем и совершенствуем формат мероприятий, которые организует зал «Дзинтари». Например, концерт «Три Осокина», проходящий в рамках Юрмальского фестиваля, в следующем году будет расширен и предстанет перед зрителями в обновлённом виде и с новым названием — «Три Осокина и друзья».

Соответственно, в концерте примут участие не только сами выдающиеся пианисты, но и приглашённые музыканты — как из Латвии, так и из-за рубежа, вокалисты и инструменталисты.

Прекрасную программу представят Национальный симфонический оркестр, прославленная аккордеонистка Ксения Сидорова и другие. Так что Юрмальский фестиваль следующего года — а билеты на него мы продаём уже сейчас — станет без преувеличения ярким культурным событием, которое наверняка доставит удовольствие настоящим ценителям музыкального искусства. Кстати, до 30 сентября билеты можно приобрести со скидкой в 30%.

Говоря о концертах, организованных непосредственно КЗ «Дзинтари», не могу не отметить, что они всегда привлекали множество зрителей, и нынешний сезон не стал исключением. Это и концерт в честь открытия летнего сезона, и Юрмальский фестиваль с участием выдающихся музыкантов, и концерт рассвета в июле, и Международный фестиваль «Звёзды балета» в начале августа...

И наконец, прозвучавший буквально на днях «последний аккорд уходящего лета»: грандиозный концерт в честь закрытия сезона, где нашим гостям дарили своё искусство биг-бенд Латвийского радио и поющие артисты театра «Дайлес», исполнявшие театральную музыку Раймонда Паулса. К слову, на этом концерте у нас был аншлаг, что по нашим временам явление отнюдь не частое.

Зрители в безопасности

Нелёгким испытанием для нас и для наших зрителей стал гала-концерт Инессы Галанте, проходивший под «аккомпанемент» урагана — треска ломающихся сосновых веток, завываний ветра, барабанившего по крыше ливня и града из шишек. Концерт сам по себе был потрясающим, но стихия привнесла в него некий «адреналиновый» нюанс.

Несмотря на появившиеся позже комментарии о том, что концерт следовало отменить, могу сказать со всей ответственностью: КЗ «Дзинтари» даже в момент наивысшей силы урагана был одним из самых безопасных мест в Юрмале, поскольку все люди находились под крышей, которая сконструирована с расчётом на очень большие нагрузки и является очень устойчивой.

Осеннее «переселение»

— Итак, летний сезон-2026 завершён, наступила осень…

— И, разумеется, концертная жизнь продолжается — просто из Большого зала она «переселяется» в Малый зал, очень уютный, комфортабельный и тёплый как в буквальном, так и в переносном смысле.

Что касается осенней программы, то она обещает быть тоже весьма насыщенной, хотя, по традиции, более камерной: зрителям будут предложены концерты вокальной и/или инструментальной музыки, выступления хоров, фестивальные проекты и мероприятия для всей семьи.

Первое событие осеннего сезона — традиционный, в этом году уже XXIII фестиваль Kremerata Baltica, который пройдёт 11–13 сентября. Трёхдневная программа фестиваля включает в себя выступление Гидона Кремера и Kremerata Baltica (11.09), камерный вечер «Скрипка и танго» (12.09) и гала-концерт (13.09).

Своё искусство зрителям подарят сам Гидон Кремер, Kremerata Baltica, а также пианисты Рейнис Зариньш и Юлиус Асаль, победительница престижного конкурса Паулу в Хельсинки, юная виолончелистка Лука Коэтце.

В исполнении музыкантов прозвучат произведения И. С. Баха, А. Шнитке, Й. Гайдна, Г. Канчели, Дж. Соллимы и Г. И. Ф. фон Бибера. К слову, следующий год для Kremerata Baltica станет годом сразу двух больших юбилеев — самому Гидону Кремеру исполнится 80 лет, а основанная им Kremerata Baltica отметит своё тридцатилетие.

Тем, кто любит проникновенную, душевную музыку, стоит обратить внимание на концерт «Золотой век французского саксофона» 26 сентября, когда в исполнении норвежских музыкантов Сорана Линда (саксофон) и Эйрика Хауга прозвучат уникальные, очень красивые композиции.

Если же вы поклонник джаза, биг-бэнда или просто хотите окунуться в более лёгкую атмосферу, то концерт 31 октября — как раз для вас: в исполнении Иевы Керевицы и Latvian Radio Big Band прозвучат великолепные композиции Зигмарса Лиепиньша.

Ну а любителей классики, камерности и интеллектуальной музыки, безусловно, порадует встреча 15 ноября с замечательным дуэтом. Элина Шимкус (сопрано) и Вестардс Шимкус (фортепиано) — не только партнёры по сцене, но и супруги. А их выступление создаст атмосферу незабываемого осеннего вечера с прекрасным, романтическим «послевкусием»…

Продолжение следует

Хотя осенний концертный сезон только начался, в КЗ «Дзинтари» полным ходом идёт подготовка к следующему — зимнему сезону, центральным событием которого станут традиционные рождественские мероприятия.

О том, что конкретно будет включать в себя зимняя программа, будет сообщено позже, однако уже сейчас можно сказать: будет, как всегда, ярко, интересно и незабываемо. Так что, как говорится, следите за афишей…