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Снятый в Латвии фильм получил главную награду Венецианского кинофестиваля 0 235

Культура &
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма.

Кадр из фильма.

Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — в субботу получила картина датчанки Майи эль-Туки «Неизвестная женщина».

За роль в фильме «Неизвестная женщина» награду Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль получила датская актриса Матильда Аркель.

Большая часть фильма — 25 из 28 съёмочных дней — была снята в Риге.

В центре фильма — молодая няня и домработница Мария, которую играет Аркель. Она готовится выйти замуж за хозяина дома — состоятельного вдовца Кристиана, который старше её. Однако молодая женщина хранит постыдную тайну: во время Второй мировой войны у неё были интимные отношения с немецким солдатом.

Теперь прошлое угрожает настичь Марию, и в послевоенном хаосе она вынуждена сделать всё возможное, чтобы сохранить свой новый статус хозяйки дома. Подобная судьба постигла тысячи других женщин, которых в 1945 году, в течение нескольких недель до и сразу после освобождения Дании, их соотечественники преследовали и публично унижали за интимные отношения с немецкими солдатами.

Фильм является совместным производством датской и шведской киностудии Nordisk Film Production и латвийской киностудии Nafta Films.

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#история #Латвия #кинофестиваль #женщины
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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