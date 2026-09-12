За роль в фильме «Неизвестная женщина» награду Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль получила датская актриса Матильда Аркель.

Большая часть фильма — 25 из 28 съёмочных дней — была снята в Риге.

В центре фильма — молодая няня и домработница Мария, которую играет Аркель. Она готовится выйти замуж за хозяина дома — состоятельного вдовца Кристиана, который старше её. Однако молодая женщина хранит постыдную тайну: во время Второй мировой войны у неё были интимные отношения с немецким солдатом.

Теперь прошлое угрожает настичь Марию, и в послевоенном хаосе она вынуждена сделать всё возможное, чтобы сохранить свой новый статус хозяйки дома. Подобная судьба постигла тысячи других женщин, которых в 1945 году, в течение нескольких недель до и сразу после освобождения Дании, их соотечественники преследовали и публично унижали за интимные отношения с немецкими солдатами.

Фильм является совместным производством датской и шведской киностудии Nordisk Film Production и латвийской киностудии Nafta Films.