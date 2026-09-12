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«Ваяна» вернулась: Disney перенес знаменитую историю из мультфильма в реальный мир 0 65

Культура &
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Ваяна» вернулась: Disney перенес знаменитую историю из мультфильма в реальный мир

Зрителей ждут опасное путешествие через океан, полубог Мауи и борьба за спасение острова Мотунуи.

Disney выпустил игровую версию одного из своих самых популярных мультфильмов — «Ваяны». Знакомая история теперь разыгрывается с живыми актерами на фоне настоящих океанских пейзажей, дополненных масштабными визуальными эффектами.

В центре сюжета — юная Ваяна, дочь вождя тихоокеанского острова Мотунуи. Девушку с детства манит океан, однако ее отец запрещает жителям острова выходить за пределы рифа.

Все меняется, когда над Мотунуи нависает угроза. Остров постепенно теряет свое былое изобилие, и Ваяна узнает, что происходящее связано с древней историей о полубоге Мауи и похищенном сердце богини Те Фити.

Чтобы спасти свой народ, девушка решается нарушить запрет отца и впервые отправляется далеко за пределы родного острова. Ее спутником становится тот самый Мауи — могущественный, самоуверенный и далеко не всегда удобный союзник.

Главную роль исполнила Кэтрин Лагаайя, а к образу Мауи вернулся Дуэйн Джонсон. Режиссером картины стал Томас Кайл, известный по работе над мюзиклом «Гамильтон». В создании фильма также участвовал Лин-Мануэль Миранда.

Новая «Ваяна» представляет собой игровое переосмысление анимационного хита Disney 2016 года. Создатели сохранили ключевых персонажей, песни и полинезийские мотивы оригинала, но перенесли историю в мир живых актеров и реалистичных пейзажей.

Особое внимание уделили океану, который здесь фактически становится самостоятельным персонажем. Значительная часть съемок проходила на натуре, а реальные морские пейзажи сочетались с компьютерной графикой.

При этом авторы не ограничились буквальным повторением мультфильма. В картине появилась новая песня Along The Way, написанная Лин-Мануэлем Мирандой, а знакомые герои получили новое экранное воплощение.

Продолжительность фильма составляет 1 час 55 минут. В мировой прокат игровая «Ваяна» вышла 10 июля 2026 года.

Новая версия предлагает зрителям снова отправиться за риф вместе с Ваяной — туда, где ей предстоит не только сразиться с опасными силами, но и понять, готова ли она сама выбрать собственный путь.

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#культура #музыка #мультфильм #океан
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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