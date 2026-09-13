Громкие события в театральной «русскоязычной» жизни латвийской столицы. Ушедший из театра Чехова Сергей Голомазов набрал новую труппу и готовит «Ревизора» Гоголя. Правда, занятый в постановке Шамиль Хаматов еще сам точно не знает, кого сыграет. Но есть варианты.

Жизнь продолжается

Театральная общественность следит за судьбой Сергея Голомазова, выдающегося российского режиссера (некогда руководил в Москве театром на Малой Бронной). Он до весны этого года был художественным руководителем театра Чехова. Но что-то там не срослось – официальной причиной стало отсутствие документа о знании Сергеем Анатольевичем латышского языка на высшую категорию (такой, возможно, только Райнис и владел!).

Голомазов ушел в отставку, на «вольные хлеба» и многих интриговало, что можно на тех хлебах заработать, если у режиссера жена и двое маленьких детей, которых тоже кормить надо? Неужто в Первопрестольную возвращаться?

«А ларчик просто открывался», – как писал великий баснописец Крылов, в годы суровой царской оккупации Риги работавший, кстати, в Рижском замке при местном генерал-губернаторе.

Сергей Анатольевич нашел контакт с руководителем камерного зала «Арт-амбар» в Старой Риге (там помещается 80-90 человек) и с двумя аншлагами провел творческие встречи. А затем там же зарядил целую серию показов спектакля «Фальшивая нота». Жить можно – не всегда легко, но зато независимо и творчески!

В обществе латышей

Но настоящей сенсацией стало сообщение о том, что Голомазов открывает «Ревизор-театр»! Во всяком случае, появился отлично оформленный портал в интернете под таким названием и с преприятнейшим известием о том, что в октябре грядет премьера «Ревизора» Гоголя в голомазовской интерпретации.

Причем не в камерном зале, а в большом зале рижского Дома общества латышей (в советские годы был известен как Дом офицеров).

И пусть вас не пугает латышское место проведения события – директором общества латышей прежде был толерантнейший гений кино Янис Стрейч, а сейчас руководит организацией режиссер Гунтис Гайлитис, очень спокойно относящийся ко всем национальностям.

Кстати, несколько лет назад повесили мемориальную доску на дом в годовщину его создания - на латышском, английском, немецком и русском языках. До сих пор висит!

За каждым следят

Примечательно, что в ролях гоголевской комедии намечены звезды российского театра и кино, осевшие в Латвии после, мягко говоря, пренеприятнейших событий в Украине.

Это – Артур Смольянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Ауг, Шамиль Хаматов. А также местные артисты – Игорь Чернявский, Марат Эфендиев, Варвара Чех, Татьяна Зачест (кстати, супруга Голомазова).

Действие происходит сегодня - в современном городе, буквально пронизанном камерами наблюдения. Кажется, здесь невозможно ничего скрыть: за каждым следят, все фиксируется, все может оказаться на экране. Но чем больше видно вокруг, тем труднее оказывается увидеть правду.

Более того, после Риги последуют гастроли (уже и даты намечены): Литва, Эстония, Финляндия, города Германии (Мюнхен, Нюрнберг, Штутгарт, Карлсруэ, Франкфурт-на-Майне, Кельн, Дортмунд, Ганновер, Берлин), Франция, Нидерланды, Испания, Польша, Сербия, Азербайджан, Грузия, Армения. И уточняются даты турне по США! Браво!

Всё, кроме скуки

Шамиль Хаматов (да-да, брат знаменитой Чулпан) с его кудрями и подвижностью весьма подходит на роль Хлестакова. Но кого будет играть - пока не знает.

Во всяком случае, так он сказал во время своего творческого вечера, при аншлаге состоявшемся в том же «Арт-амбаре». И инсценировку пока что не читал. Но знает, что именно здесь будут проходить репетиции.

«Я спокойно отношусь к интерпретациям классики, – говорит артист. - Любой режиссер может делать все, что он сочтет нужным. Это его работа. Наша актерская работа - попытаться найти в этом интерес, нащупать свою личную тему, которая у тебя болит, и попробовать что-то создать вместе с режиссером. Поскольку нет смысла работать, если тебе что-то не нравится. А вообще я считаю, как говорила Галина Борисовна Волчек, в театре может быть все, кроме скуки».

Мечта актера

«Где приятнее работать, в Москве или в Риге?», — спросили Шамиля.

«Слушайте, везде приятно работать, где есть интересная работа, — ответил артист. - Это неважно, где ты находишься. Я с огромным удовольствием люблю играть. Здесь большая занятость, отличные роли. А «Ревизор» сейчас, так сказать, на стадии административного решения.

Кого мечтаю сыграть? Есть одна мечта, на самом деле - очень хочу сыграть Короля Лира. Я понимаю, что и рост не тот, и все остальное. Но я просто обожаю этого персонажа. И просто надеюсь, что когда-то мечта сбудется...».