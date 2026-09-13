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Корейская «Мышеловка» стала мировым хитом Netflix 0 171

Культура &
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Корейская «Мышеловка» стала мировым хитом Netflix

Кадр из сериала

Южнокорейский психологический триллер «Мышеловка» стремительно ворвался в число главных сериалов Netflix: уже на второй неделе после премьеры проект занял первое место в мировом рейтинге платформы среди неанглоязычных сериалов.

За последний отчетный период «Мышеловка» набрала 4,4 миллиона просмотров. Сериал вошел в десятку самых популярных проектов Netflix сразу в 45 странах, а в Южной Корее, Малайзии, Бангладеш и Пакистане поднялся на первое место.

В основе истории — необычное сочетание корейского фольклора и сюжета веб-комикса «Крысиная ловушка» (The Rat Trap). Авторы использовали старинное народное поверье: считалось, что мышь, съевшая выброшенные человеком обрезки ногтей, может принять его облик.

Создатели превратили эту легенду в мрачный психологический триллер о писателе-затворнике Мун Чже. Однажды герой обнаруживает, что таинственный двойник фактически украл его жизнь — присвоил личность, имущество и начал распоряжаться его судьбой. Чтобы вернуть самого себя, Мун Чже приходится вступить в опасную игру и попытаться найти загадочного человека по прозвищу Крыса.

Особенность сериала в том, что Рю Чжун Ёль исполняет сразу две роли — самого Мун Чже и его двойника. При этом создатели намеренно отказались от очевидных внешних различий между персонажами. Актер разделяет их прежде всего с помощью мимики, манеры поведения, взгляда и других едва заметных деталей.

Одну из ключевых ролей также исполнил Соль Кён Гу. Его герой Но Чжа — жесткий ростовщик, которому Мун Чже задолжал деньги. Однако обстоятельства вынуждают кредитора объединиться с должником и принять участие в охоте на таинственную Крысу.

За детективной интригой авторы спрятали и более серьезный вопрос: из чего складывается личность человека и что останется от привычного «я», если кто-то другой получит его имя, внешность и жизнь.

Успех «Мышеловки» стал очередным подтверждением высокого спроса на южнокорейские проекты за пределами страны. Причем новому триллеру потребовалось всего две недели, чтобы добраться до вершины глобального рейтинга Netflix и попасть в топы десятков стран.

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#культура #Южная Корея
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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