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Снятый в Латвии фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля 1 2739

Культура &
Дата публикации: 13.09.2026
LETA
Изображение к статье: Исполнительница главной роли Матильда Аркела

Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — в субботу получил фильм датского режиссера Майи эль-Туки «Неизвестная женщина» (Nezināmā sieviete). Картина является совместным производством датской и шведской студий Nordisk Film Production и латвийской Nafta Films.

Исполнительница главной роли Матильда Аркела также получила награду Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Большая часть картины снималась в Риге — здесь прошли 25 из 28 съемочных дней. Производство в Латвии совместно с Nordisk Film Production обеспечивала Nafta Films. Сопродюсерами стали Мадара Калниня и Эско Рипс. В создании картины участвовали и другие специалисты латвийской киноиндустрии.

Съемки в Латвии поддержали Латвийское агентство инвестиций и развития и программа софинансирования Рижского кинофонда.

В центре сюжета — молодая няня и домработница Мария, которую играет Аркела. Она готовится выйти замуж за хозяина дома — состоятельного вдовца Кристиана, который значительно старше нее. Однако Мария скрывает постыдную для послевоенного датского общества тайну: во время Второй мировой войны у нее были интимные отношения с немецким солдатом.

Прошлое начинает угрожать ее новой жизни, и в хаосе послевоенного времени Мария пытается любой ценой сохранить свое положение хозяйки дома. Ее история перекликается с судьбами тысяч женщин, которых в 1945 году, незадолго до и сразу после освобождения Дании, преследовали и публично унижали за отношения с немецкими военнослужащими.

Майя эль-Туки известна в том числе как режиссер нескольких эпизодов сериала «Корона» (The Crown). Ее дебютный полнометражный фильм «Короче говоря» (Long Story Short) вышел в 2015 году, а мировая премьера второй картины — «Королева сердец» (Queen of Hearts, 2019) — состоялась на кинофестивале «Сандэнс». Эль-Туки также входит в творческий коллектив датской инициативы Dogma 25.

Значительную часть съемочной группы составили латвийские специалисты. Среди них второй художник-постановщик Карлис Утинанс, художник по костюмам Юлия Волкинштейне, руководитель кастинга актеров и массовки в Латвии Марта Дзене, звукорежиссер Мартиньш Розенталс, художник по свету Александр Черкашин, руководитель производства Агате Прозоровича, руководитель съемочных локаций Ингрида Нагле, скрипт-супервайзер Анна Биюбена и фотограф Андрей Строкин.

Nafta Films — кинопроизводственная компания, работающая в Латвии, Литве и Эстонии. В трех странах Балтии в ней работают 30 постоянных сотрудников, а оборот группы компаний в прошлом году составил около 12 млн евро.

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#история #Латвия #кинофестиваль #режиссер
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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