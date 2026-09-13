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В Дохе появится необычный павильон Герхарда Рихтера с тысячами полос и зеркал 0 53

Культура &
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Дохе появится необычный павильон Герхарда Рихтера с тысячами полос и зеркал

Рендер павильона Герхарда Рихтера в Катаре. Изображение: Selldorf Architects / Designboom

В столице Катара этой осенью откроют постоянный павильон, посвященный одному из самых известных современных немецких художников — Герхарду Рихтеру. Необычное здание станет одновременно архитектурным объектом и пространством для его произведений.

Павильон появится в парке MIA Park рядом с Музеем исламского искусства в Дохе. Над проектом работал сам Рихтер совместно с архитектурным бюро Selldorf Architects, которым руководит Аннабель Зельдорф.

Идея отдельного здания возникла у художника еще в 2013 году во время поездки в Катар. Тогда Рихтер работал над знаменитой серией «Полоса» (Strip) и решил создать пространство, в котором архитектура могла бы стать продолжением его художественных экспериментов.

Павильон получит шестиугольную форму. Его фасад украсят декоративные панели с рисунком из серии «Паттерны» (Patterns, 2011). Этот узор появился в результате цифровых экспериментов художника с фотографией собственной картины «Абстрактная живопись (724-4)», написанной в 1990 году.

Главной особенностью орнамента станут 8192 тончайшие симметричные полосы.

Не менее необычно будет выглядеть павильон изнутри. Между тремя произведениями из серии «Полоса» установят огромные зеркальные панели. В них одновременно будут отражаться картины, интерьер и посетители, благодаря чему зрители фактически окажутся частью художественной композиции.

В центре зала разместят еще одну работу Рихтера — трехчастную скульптуру «Полосатая башня» (Strip Tower), созданную специально для нового павильона.

Открытие намечено на 20 ноября 2026 года. Дату выбрали не случайно: уже на следующий день в Катаре стартует первая в истории страны международная квадриеннале современного искусства Rubaiya Qatar.

Таким образом, павильон Рихтера станет не просто выставочным залом, а самостоятельным произведением искусства, где живопись, архитектура, зеркала и зрители будут объединены в единую композицию.

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#выставка #дизайн #искусство #культура #архитектура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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