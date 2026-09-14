Знаменитое черное платье принцессы Дианы, вошедшее в историю моды как «платье мести», спустя почти 30 лет вновь появится на аукционе. Наряд планируют продать в Нью-Йорке, а его стоимость может достигнуть 300 тысяч долларов.

Торги пройдут 9 декабря 2026 года на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Речь идет о черном шелковом платье греческого дизайнера Кристины Стамболян с открытыми плечами и асимметричным подолом. Предварительно лот оценивают в 150–300 тысяч долларов. Однако знаменитым этот наряд сделал не столько его дизайн, сколько обстоятельства, при которых в нем появилась принцесса.

Диана надела платье 29 июня 1994 года на благотворительный вечер Vanity Fair в лондонской галерее Серпентайн. В тот же день по телевидению показали документальный фильм, в котором ее муж, тогда еще принц Чарльз, публично признал, что был неверен супруге. На фоне семейного скандала появление Дианы перед многочисленными фотографами в эффектном облегающем платье восприняли как своеобразный ответ мужу. Позднее за нарядом закрепилось название «платье мести».

Любопытно, что сама Диана долго не решалась надеть его. По данным источника, платье находилось в ее гардеробе около трех лет, поскольку принцесса считала его слишком смелым для публичного выхода. Однако именно эта смелость в итоге превратила наряд в один из наиболее узнаваемых образов Дианы.

Черный цвет также имел символическое значение. В британской королевской традиции он прежде всего ассоциировался с трауром, но Диана использовала его совершенно иначе — как образ уверенной в себе и независимой женщины. Ее появление стало одним из ранних и наиболее известных примеров того, как одежда знаменитости может превратиться в самостоятельное публичное заявление.

В июне 1997 года, незадолго до гибели, Диана выставила 79 своих платьев на благотворительный аукцион. Средства от продажи предназначались организациям, занимавшимся борьбой с раком и СПИДом. В последующие десятилетия знаменитое «платье мести» находилось в частных руках и крайне редко демонстрировалось публике.

Перед декабрьским аукционом наряд отправится в международное турне. Его планируют показать в Лондоне, Гонконге, Женеве и Нью-Йорке. Сообщается также, что часть средств от предстоящей продажи будет направлена на благотворительность и поддержку медицинских учреждений.

Почти три десятилетия спустя «платье мести» остается не просто предметом гардероба принцессы Дианы, а символом одного из самых драматичных периодов ее жизни. Именно поэтому на предстоящих торгах покупатель фактически будет бороться не только за дизайнерский наряд, но и за один из самых узнаваемых артефактов современной истории британской монархии.